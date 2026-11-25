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रोहतक कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुभाष बतरा को जारी किया सम्मन, मानहानि मामले में होगी पेशी, 1 रुपए का केस हुआ है दायर

रोहतक कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुभाष बतरा को जारी किया सम्मन ( ETV Bharat )

रोहतक : हरियाणा की रोहतक कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुभाष बतरा को सम्मन जारी किया है. बतरा को 21 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा.

कोर्ट ने दिए हाजिर होने के आदेश : सीएम विंडो के पूर्व एमिनेंट पर्सन (मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली के लिए नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति) एडवोकेट सुरेंद्र माड़ू ने कोर्ट में केस दायर किया था. इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की गवाही के बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री को सम्मन जारी कर हाजिर होने के आदेश दिए हैं.