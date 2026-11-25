रोहतक कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुभाष बतरा को जारी किया सम्मन, मानहानि मामले में होगी पेशी, 1 रुपए का केस हुआ है दायर
Rohtak court issues summons : रोहतक कोर्ट ने मानहानि मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुभाष बतरा को सम्मन जारी किया है.
Published : November 25, 2026 at 8:07 AM IST
रोहतक : हरियाणा की रोहतक कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुभाष बतरा को सम्मन जारी किया है. बतरा को 21 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा.
कोर्ट ने दिए हाजिर होने के आदेश : सीएम विंडो के पूर्व एमिनेंट पर्सन (मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली के लिए नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति) एडवोकेट सुरेंद्र माड़ू ने कोर्ट में केस दायर किया था. इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की गवाही के बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री को सम्मन जारी कर हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
सुरेश माडू की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची : सुरेंद्र माडू का आरोप है कि पूर्व मंत्री ने 20 मई 2023 को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. बतरा ने कहा था सीएम विंडों में कोई माडू, ताडू, धाडू जैसे व्यक्ति बैठे हैं, जिन्हें कोई प्रार्थी या शिकायतकर्ता कुछ देता है तो वे काम कर देते हैं, वरना उनकी फाइलें दबा देते हैं. पूर्व मंत्री का यह बयान मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रचारित व प्रसारित हुआ था. माड़ू का कहना था कि सुभाष बतरा के इस बयान से उनकी मानहानि हुई है और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.
मान-सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई : इसके बाद माड़ू ने अपने वकील के माध्यम से 17 जुलाई 2023 को रोहतक में केस दायर कर दिया. इस मामले में माड़ू पक्ष की ओर से कोर्ट में गवाही हुई जिस पर अब ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शंकर दून की कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुभाष बतरा को सम्मन जारी किया है. शिकायतकर्ता एडवोकेट सुरेंद्र माड़ू ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने अपनी राजनीति चमकाने और लोगों के बीच सुर्खियां बटोरने के लिए तथ्यहीन, आधारहीन और बेबुनियाद बातें की थीं. इससे उनकी राजनीतिक छवि खराब हुई और उनके परिवार के मान-सम्मान को भी ठेस पहुंची. सुरेंद्र माडू ने कहा कि पूर्व मंत्री के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं है. यह केवल मान-सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है.
1 रुपए का केस : उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री को कोर्ट के सामने पेश होकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. माडू के अनुसार, उन्हें किसी तरह का लोभ-लालच नहीं है, इसलिए उन्होंने मानहानि का केस मात्र 1 रुपए का दायर किया है. माड़ू के वकील मनोज सैनी ने बताया कि 3 गवाहों की प्री-समनिंग एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने पूर्व मंत्री को पेश होने के आदेश दिए हैं.
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