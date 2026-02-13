ETV Bharat / state

CJI दौरे से पहले रोहतक में फिर गरमाया न्यायिक परिसर शिफ्ट का मुद्दा: एमडीयू परिसर में 22 एकड़ जमीन पर नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तैयारी

रोहतक: रोहतक में एक बार फिर कोर्ट कॉम्प्लेक्स को शहर से बाहर शिफ्ट करने की चर्चा तेज हो गई है. दरअसर, 14 फरवरी को सूर्यकांत के रोहतक दौरे से ठीक पहले प्रशासनिक हलकों में नए न्यायिक परिसर को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) परिसर में स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है. जिला बार एसोसिएशन के आमंत्रण पर आ रहे मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम को देखते हुए इस प्रस्ताव को विशेष महत्व मिल रहा है. उनके साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश शील नागू और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति भी प्रस्ताव को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम बना रही है.

एमडीयू परिसर में 22 एकड़ से अधिक जमीन चिन्हित: प्रस्ताव के तहत न्यायिक परिसर को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर स्थित 22 एकड़ 5 कनाल 2 मरला सरकारी भूमि पर स्थापित करने की योजना है. राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि की मलकियत हरियाणा सरकार के नाम है. हालांकि वर्तमान में इस पर विश्वविद्यालय का कब्जा है. यह भूमि दिल्ली बाईपास से झज्जर बाईपास रोड के बीच बोहर और कन्हेली गांव क्षेत्र में स्थित है. प्रशासन का मानना है कि यह स्थान यातायात की दृष्टि से सुगम है. साथ ही अन्य जरूरतों के अनुसार परिसर के निर्माण के लिए सही है.

डीसी ने विभिन्न विभागों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट: रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने इस संबंध में विश्वविद्यालय के संपदा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. 29 दिसंबर 2025 को वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. 19 जनवरी 2021 की सरकारी नीति के तहत संबंधित विभागों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या वे इस भूमि को निशुल्क हस्तांतरित करने के लिए सहमत हैं. साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि भूमि पर कोई न्यायिक विवाद लंबित तो नहीं है. प्रशासन की ओर से अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है और इस विषय पर दो बैठकें भी आयोजित हो चुकी हैं.

2022 में सुनारिया शिफ्टिंग योजना पर हुआ था ऐलान: यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट कॉम्प्लेक्स को स्थानांतरित करने की चर्चा हुई हो. वर्ष 2022 में सुनारिया क्षेत्र में न्यायिक परिसर, लघु सचिवालय, नगर निगम कार्यालय और अन्य सरकारी भवनों को स्थानांतरित करने की योजना बनी थी. 4 मई 2022 को जाट कॉलेज मैदान में आयोजित रैली में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना की घोषणा की थी. उस समय इसे शहर के ट्रैफिक दबाव और पार्किंग समस्या के समाधान के रूप में देखा गया था. हालांकि बाद में विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने की बात भी कही थी, जिससे योजना पर संशय पैदा हो गया था.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तीखा विरोध: कोर्ट परिसर को शहर से बाहर ले जाने के प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ा विरोध जताया था. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जब तक वे जीवित हैं, न्यायिक परिसर और अन्य प्रमुख सरकारी भवनों को शहर से बाहर नहीं जाने देंगे. उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया था. भाजपा नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी और मुख्यमंत्री की घोषणा को हर हाल में पूरा करने का भरोसा जताया था.