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"कांग्रेस के सामने बीजेपी कोई बड़ी चुनौती नहीं", रोहतक में बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनोज बागड़ी

"कांग्रेस के सामने बीजेपी कोई बड़ी चुनौती नहीं" ( ETV Bharat )

रोहतक : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी मनोज बागड़ी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सामने बीजेपी कोई बड़ी चुनौती नहीं है. पार्टी नेता राहुल गांधी ईमानदारी से लोगों के बीच रहकर काम करते हैं. जो लोगों के बीच रहे, उसके लिए कोई चुनौती नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस का मुख्य एजेंडा संविधान को बदलने का है, लेकिन राहुल गांधी समेत अन्य पार्टी नेता लगातार संविधान को बचाने की बात करते हैं.

मनोज बागड़ी का स्वागत : मनोज बागड़ी रविवार को रोहतक में कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्हें हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान के सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा समेत अन्य पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक साधारण परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी है. बागड़ी, पूर्व में हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी : मनोज बागड़ी ने कहा कि बीजेपी ने देश व प्रदेश में वोट चोरी से सरकार बनाई है, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने बार-बार किया है. लोगों को पता चल चुका है और आने वाला समय कांग्रेस का है. वर्ष 2029 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी. इसके अलावा उन्होंने मुफ्त राशन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी का एक्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय आया था जिसमें मनरेगा भी शामिल रहा लेकिन बीजेपी का मुख्य एजेंडा तो गरीबों को 5 किलो राशन देकर वोट लेना है. जबकि जनता को राशन नहीं, शिक्षा व रोजगार चाहिए. जब शिक्षा व रोजगार मिलेगा तो खुद कमा सकते हैं.