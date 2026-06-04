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खुद नहीं बन पाए इंटरनेशनल प्लेयर, पर गढ़ दिए सैकड़ों चैंपियन, रोहतक के राजेश ने मुफ्त कोचिंग देकर 2500 खिलाड़ियों को तराशा, 125 को दिलाई नौकरी

रोज शाम मैदान में पहुंचते हैं कोच राजेश: सरकारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद राजेश कुमार अपना अधिकांश समय खिलाड़ियों को समर्पित करते हैं. वे रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खेल मैदानों में युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं. उनके अनुसार खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं के जीवन को सही दिशा देने का माध्यम भी है.

21 सालों से मुफ्त प्रशिक्षण का मिशन: राजेश कुमार वर्तमान में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल, काहनौर में डीपीई के पद पर कार्यरत हैं. शिक्षा विभाग में नौकरी के साथ-साथ वे पिछले 21 वर्षों से युवाओं को मुफ्त एथलेटिक्स प्रशिक्षण दे रहे हैं. वर्ष 2002 में उन्होंने पटियाला स्थित एनआईएस से कोचिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और कुछ वर्षों बाद युवाओं को नियमित रूप से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया. आज भी वे बिना किसी शुल्क के खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखा रहे हैं.

रोहतक: रोहतक के शास्त्री नगर निवासी राजेश कुमार की कहानी उन लोगों में शामिल है, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत असफलता को समाज की ताकत में बदल दिया. कभी खुद बड़े खिलाड़ी बनने का सपना देखने वाले राजेश परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया. आज उनके मार्गदर्शन में तैयार खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं.

2500 युवाओं को मिला प्रशिक्षण: राजेश कुमार की मेहनत का सबसे बड़ा प्रमाण उनके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ी हैं. अब तक लगभग 2500 युवा उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. इनमें कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद खेलों में आगे बढ़ना चाहते थे. कोच राजेश ने ऐसे युवाओं को मंच और मार्गदर्शन दोनों उपलब्ध कराया.

140 से अधिक राष्ट्रीय पदक और 8 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी: राजेश से ट्रेनिंग लिए खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 140 से अधिक पदक जीतकर हरियाणा की खेल प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है. वहीं, 8 खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इन उपलब्धियों ने न केवल खिलाड़ियों बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है. राजेश कुमार के शिष्य सचिन दलाल ने साउथ एशियन गेम्स में डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया. वहीं, खिलाड़ी निधि ने इसी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया. ऐसे कई खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं.

125 युवाओं को मिली नौकरी: खेल उपलब्धियों के साथ-साथ रोजगार के क्षेत्र में भी उनके प्रयास सफल रहे हैं. उनके प्रशिक्षण से तैयार करीब 125 युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार मिला है. खेल को करियर बनाने की सोच रखने वाले युवाओं के लिए यह उपलब्धि प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.

रोहतक के कोच राजेश (ETV Bharat)

"खिलाड़ी नहीं बन सका, इसलिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहा": राजेश कुमार कहते हैं कि, "मैं स्वयं खिलाड़ी के रूप में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह सपना पूरा नहीं हो पाया. मैंने तय किया कि जिन युवाओं में प्रतिभा है, उन्हें हर संभव सहयोग दूंगा. जब मेरे प्रशिक्षित खिलाड़ी सफलता हासिल करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना उनके माध्यम से पूरा हो रहा है."

खिलाड़ियों ने जताया आभार: उनके शिष्यों का कहना है कि कोच राजेश ने कभी प्रशिक्षण के बदले कोई शुल्क नहीं लिया. खिलाड़ियों के अनुसार उन्होंने हमें केवल खेल नहीं सिखाया, बल्कि अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व भी समझाया. आज हम जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है.”

समाज के लिए प्रेरणा बने राजेश: राजेश कुमार का सफर यह साबित करता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में भी होती है. हजारों युवाओं को खेलों के माध्यम से नई दिशा देने वाले राजेश आज रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए प्रेरणा का उदाहरण बन चुके हैं.

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