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बृजेंद्र सिंह बोले- 'मुझे नहीं पता कि गोकुल सेतिया किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस विधायक ने दी थी चुनौती

पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह अब हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे. उन्होंने गोकुल सेतिया के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी.

BRIJENDRA SINGH GOKUL SETIA
BRIJENDRA SINGH GOKUL SETIA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2026 at 1:32 PM IST

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रोहतक: पूर्व सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश मामले विभाग के उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह आगामी चरण के तहत विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम शुरू करेंगे. जिसके तहत सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जाएगा. उन्होंने बताया कि "फिलहाल सभी जिलों में धन्यवादी दौरे चल रहे हैं. जिसमें सद्भाव यात्रा के दौरान साथ देने वाले कार्यकर्ताओं व समर्थकों का धन्यवाद किया जा रहा है. रोहतक, पानीपत और फरीदाबाद में कार्यक्रम हो चुके हैं. 20 अगस्त को हिसार में कार्यक्रम होगा. जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे."

गोकुल सेतिया पर बृजेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया बीते कुछ वक्त से बृजेंद्र सिंह पर हमलावर हैं. इस सवाल पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि "मैं तो उनसे एक बार मिला हूं. मैं नहीं जानता कि वो ये सब क्यों और किस लिए कह रहे हैं. ये तो आप उन्हीं से पूछो, शायद वो बेहतर बता पाएंगे. रही कार्रवाई की बात तो ये पार्टी की अनुशासनात्मक समिति तय करेगी."

पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के बयान पर प्रतिक्रिया दी. (ETV Bharat)

'गृहमंत्री को जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज की जानकारी देनी चाहिए': पूर्व सांसद ने संसद में चल रहे गतिरोध पर कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में जवाब देना चाहिए. लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस बारे में कोई बयान नहीं आया है. 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी देनी चाहिए.

'जेन-जी के आंदोलन से हिली सरकार': प्रदर्शन वाले दिन मौके पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे और ये दोनों केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं. इसलिए सीधा-सीधा गृह मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि या तो उनकी जानकारी में नहीं था और या उनके निर्देश पर हुआ है. पूर्व सांसद ने कहा कि पिछले साढे 12 साल में 2 बार ऐसा समय आया है, जब केंद्र सरकार पूरी तरह से हिली है. एक तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद.

'हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा': वहीं, हरियाणा के संदर्भ में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. उसी से जुड़ी हुई सारी चीजे हैं. शिक्षा व्यवस्था काके तोड़ा जा रहा है. प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं. सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी की ग्रांट बंद कर दी है और अब लोन के सहारे की यूनिवर्सिटी चल रही हे. वर्ष 2022 से अब तक ये यूनिवर्सिटी साढे 7 हजार करोड़ रुपये का लोन ले चुकी हैं. जिनमें एचएयू हिसार ने ही अकेले 2800 करोड़ रुपये का लोन लिया है. शिक्षा व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से सरकारी से प्राइवेट में धकेला जा रहा है.

ये भी पढ़ें- सिरसा में आमने-सामने जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और विधायक गोकुल सेतिया! विधायक ने बृजेंद्र सिंह को भी दी चुनौती

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