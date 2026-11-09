"बकरे कटने से क्या प्रदूषण नहीं होता ?", हरियाणा के पूर्व मंत्री का ईद पर विवादित बयान
Rohtak Manish Grover Statement on Eid : हरियाणा के रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने ईद को लेकर विवादित बयान दिया है.
Published : November 9, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 7:19 PM IST
Rohtak Manish Grover Statement on Eid : प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष कुमार ग्रोवर ने ईद को लेकर विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि "कुछ एंटी हिंदू लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि पटाखे बजाने से प्रदूषण होता है. जब ईद पर बकरे कटते है तो क्या उस समय प्रदूषण नहीं होता. ईद के समय दुनिया भर के बकरे काट देते हैं, खून निकलता है, उस टाइम प्रदूषण कहां जाता है."
"हिंदू त्यौहार पर प्रदूषण क्यों याद आता है ?" : पूर्व मंत्री सोमवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सेक्टर-4 में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि "पटाखे जलाने से प्रदूषण हो जाएगा, वे इसका समर्थन नहीं करते. पटाखों से मजदूर की जेब में पैसा जाता है, देश में पैसा रहता है, विदेश में नहीं जाता. ऐसे लोगों को सिर्फ हिंदू त्यौहार पर ही प्रदूषण क्यों याद आता है. सांस के मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होती. क्या हादसे के डर से खुशियां मनाना छोड़ दें."
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दिल्ली-एनसीआर में जमीन नहीं बची : उन्होंने आगे कहा कि "भगवान राम के आने की खुशी मनाना गलत नहीं है. उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली एनसीआर में जमीन नहीं बची, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, ऐसे में हवा रुक जाती है इसलिए प्रदूषण होता है. पटाखे तो जितने बजाए जाए, उतने अच्छे है. पटाखे छोड़ने से किसी की जेब में तो पैसा आएगा."
हुड्डा के सिर से मुख्यमंत्री का नशा नहीं उतरा : वहीं, एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ग्रोवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि "भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर से मुख्यमंत्री का नशा नहीं उतरा है. वे अब भी खुद को मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे है, जबकि वर्ष 2047 तक ऐसा होने वाला नहीं है."
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