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"बकरे कटने से क्या प्रदूषण नहीं होता ?", हरियाणा के पूर्व मंत्री का ईद पर विवादित बयान

"बकरे कटने से क्या प्रदूषण नहीं होता ?" ( ETV Bharat )

Rohtak Manish Grover Statement on Eid : प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष कुमार ग्रोवर ने ईद को लेकर विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि "कुछ एंटी हिंदू लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि पटाखे बजाने से प्रदूषण होता है. जब ईद पर बकरे कटते है तो क्या उस समय प्रदूषण नहीं होता. ईद के समय दुनिया भर के बकरे काट देते हैं, खून निकलता है, उस टाइम प्रदूषण कहां जाता है."