"हुड्डा के परिवार में नहीं हुआ जन्म, इसलिए जाट समाज ने ठुकराया", बीजेपी नेता का छलका दर्द

रोहतक से चुनाव हारने के एक साल बाद बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर का दर्द छलका, उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधा.

मनीष ग्रोवर का छलका दर्द
मनीष ग्रोवर का छलका दर्द (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 4, 2026 at 2:06 PM IST

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का विधानसभा चुनाव हारने की वजह नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया. ग्रोवर ने कहा कि "मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में पैदा नहीं हुआ, इसलिए जाट समाज ने उसे ठुकरा दिया. वह पंजाबी समाज में पैदा हुए, इसलिए जाटों ने मुझे वोट नहीं दिया".

मनीष ग्रोवर का छलका दर्द: ग्रोवर ने कहा कि "6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और एक बार विधायक बने. 2 बार नगर परिषद भी रहे और विधायक के तौर पर रोहतक शहर में एलिवेटेड रोड वे एलिवेटेड रेलवे ट्रेक का निर्माण कराया. जिस वजह से शहर में जाम की समस्या का समाधान हुआ. 5 साल में इतना काम किया, जितना वर्तमान का विधायक नहीं करा सका. 10 साल कांग्रेस सरकार में रहते हुए काम नहीं किया और अब विपक्ष में रहते हुए काम नहीं करवा पाया. लेकिन मेरा काम बोलता है".

हुड्डा पर साधा निशाना: कार्यक्रम में संबोधन करते हुए ग्रोवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा. उन्होंने हुड्डा पर भ्रष्टाचार और जाति-पाति के आधार पर राजनीति करने के गंभीर आरोप भी लगाए. मनीष ग्रोवर ने कहा कि "हुड्डा से सवाल करना चाहते हैं कि वे विधानसभा सत्र के दौरान हर बार चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते. जब से भूपेंद्र हुड्डा सीएम बना, तब से उसके खिलाफ पुलिस ने पर्चा दर्ज कर रखा है. लेकिन मनोहर लाल ने सीएम बनने के बाद राजनीति के मायने ही बदल दिए थे. आज लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही है". वहीं, ग्रोवर ने कहा कि "वर्तमान विधायक बीबी बतरा ने कांग्रेस सरकार में काम नहीं किया और अब विपक्ष में रहकर भी लोगों की आवाज नहीं उठा पाता. वह केवल हुड्डा के 27 हजार वोट लेकर चुनाव जीता है. लेकिन मेरे 5 साल के काम आज भी बोलते हैं".

"अजय चौटाला नशा करता होगा": इसके अलावा, मनीष ग्रोवर ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के बयान के बाद उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया दी. दरअसल, अजय चौटाला ने पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रमों का उदाहरण देते हुए कहा था कि "भारत में भी शासकों को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटना होगा और देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा". चौटाला के इस बयान पर ग्रोवर ने कहा कि "जनता उन्हें चुनाव में नकार चुकी है. हरियाणा और देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है. शायद अजय चौटाला नशा करता है, इसलिए इस तरह का बयान दिया है".

कार्यक्रम में शामिल हुए मनीष ग्रोवर: बता दें कि मनीष ग्रोवर शनिवार को रोहतक की चारा मंडी में आयोजित समारोह में पहुंचे थे. इस समारोह के दौरान मंडी के व्यापारियों ने उन्हें सम्मानित किया. इन व्यापारियों का प्रदेश सरकार की ओर से दुकान अलाट की गई है. ऐसे में व्यापारियों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए पूर्व मंत्री को सम्मानित किया.

