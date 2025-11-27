ETV Bharat / state

रोहतक बॉस्केटबॉल प्लेयर मौत मामला: खिलाड़ी हार्दिक राठी के घर पहुंचे खेल मंत्री गौरव गौतम, दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम लाखनमाजरा पहुंचे और बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिजनों से मिले.

ROHTAK BASKETBALL PLAYER DEATH CASE
खिलाड़ी हार्दिक राठी के घर पहुंचे खेल मंत्री गौरव गौतम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम गुरुवार को रोहतक जिले के लाखनमाजरा पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे का शिकार हुए बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने हार्दिक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि, "सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है." मंत्री गौतम ने स्पष्ट किया कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

घटनास्थल का किया निरीक्षण: संवेदना व्यक्त करने के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने उस घटनास्थल का भी दौरा किया, जहां 25 नवंबर को पोल गिरने से हार्दिक राठी की मृत्यु हो गई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले में गंभीरता बढ़ गई है. मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि, "ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

हार्दिक राठी के घर पहुंचे खेल मंत्री गौरव गौतम (Etv Bharat)

सरकार देगी हर संभव सहायता: खेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "यह घटना प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए अत्यंत दुखद है." उन्होंने हार्दिक राठी को “देश का हीरा” बताया जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकता था. मंत्री ने कहा कि,"परिवार को आर्थिक और सामाजिक हर तरह की मदद दी जाएगी. यदि परिवार चाहे तो हार्दिक राठी की स्मृति में स्मारक बनाने पर भी विचार किया जाएगा."

जिम्मेदार अधिकारी निलंबित: मंत्री गौतम ने बताया कि, "घटना में लापरवाही बरतने वाले एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सुरक्षा में चूक किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामले की गहन जांच कराई जाएगी. इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोषियों को सजा और खिलाड़ियों को सुरक्षा देना ही प्राथमिकता होनी चाहिए."

खेल मैदानों की सुरक्षा पर जोर: खेल मंत्री ने बताया कि, "प्रदेश में खेल मैदानों के रखरखाव और सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है. लोक निर्माण विभाग को खेल मैदानों के रखरखाव के लिए 150 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. पिछले दस वर्षों में मैदानों की देखरेख पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं." उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में खिलाड़ियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कदम उठाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर हरियाणा में सियासी घमासान, विपक्ष बोला- 'ये हादसा नहीं, हत्या है...' सरकार ने दिए जांच के आदेश

TAGGED:

BASKETBALL PLAYER DEATH HARYANA
गौरव गौतम लाखनमाजरा रोहतक
LAKHANMAJRA ROHTAK INCIDENT
रोहतक बॉस्केटबॉल प्लेयर मौत मामला
ROHTAK BASKETBALL PLAYER DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैजिकल मशरूम से हो रही जादुई कमाई !, सड़ी-गली लकड़ी पर उगने वाले "गैनोडर्मा" से किसान की चमकी किस्मत

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धूम मचा रही बिहार की सिद्धिता मिश्रा, अपनी अद्भुत कला से जीत रही लोगों का दिल

"10 साल के बच्चों में बढ़ रहा टाइप-2 डायबिटीज"... पीजीआई डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "जीवनशैली बिगड़ी तो डायबिटीज पक्की"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.