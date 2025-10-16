जुलाना में ASI संदीप कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी, परिवार बोला- "हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे प्रकरण की जांच हो"
ASI संदीप कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां जुलाना में पूरी कर ली गई है. परिवार ने सरकार से खास मांग की है.
Published : October 16, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 3:25 PM IST
जींद: ASI संदीप कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां जुलाना में पूरी कर ली गई हैं. गुरुवार सुबह से ही उनके पैतृक घर के बाहर परिवार के लोग और ग्रामीण जुटने लगे हैं. इस दौरान परिवार ने पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी निर्दोष को फंसाया न जाए. इधर, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए जुलाना के लिए भेजा गया.
शव पहुंचा ब्रह्मणावास गांव :एएसआई संदीप लाठर का पार्थिव शरीर जुलाना के ब्रह्मणावास गांव में पहुंच चुका है.वहां से ग्रमीणों द्वारा सैंकड़ों वाहनों से तिरंगा यात्रा निकालते हुए शव को उनके घर लाया जाएगा. उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा.
विधायक सहित ये दिग्गज पहुंचे: जुलाना में एएसआई संदीप लाठर के दाह संस्कार को लेकर जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट पहुंची है. उन्होंने मृतक परिवार को सांत्वना दी. इसके अलावा मंत्री श्रुति चौधरी, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह , सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिढ़ा, सतपाल ब्रह्मचारी, एसपी कुलदीप सिंह, कैप्टन योगेश बैरागी, डीसी मोहम्मद इमरान रजा सहित कई लोग पहुंचे हैं.
परिवार का आरोप: मृतक संदीप के चाचा कुलवंत लाठर ने कहा कि, "संदीप को इस पूरे प्रकरण में बलि का बकरा बनाया गया है. इस पूरे प्रकरण की जांच सिटिंग जज से करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए."
पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग: कुलवंत लाठर ने आगे कहा कि, "संदीप चार दिन पहले जुलाना अपने परिवार के पास आया था. बताया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका है. बचा सको तो बचा लो. उनके चेहरे से दबाव नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने कोई भी बात उजागर नहीं की. सरकार को इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवानी चाहिए. हमारी सरकार से मांग है कि संदीप की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे और परिवार को आर्थिक मुवावजा दे."
14 अक्टूबर को की थी खुदकुशी: एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार 14 अक्टूबर की दोपहर करीब एक बजे अपने मामा के खेत में बने कोठड़े की छत पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले उन्होंने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. इनमें उन्होंने दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे.
ये भी पढ़ें:जींद में होगा ASI संदीप लाठर का अंतिम संस्कार, PGI में हो रहा पोस्टमार्टम, रोहतक पुलिस ने दर्ज की FIR