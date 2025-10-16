ETV Bharat / state

जुलाना में ASI संदीप कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी, परिवार बोला- "हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे प्रकरण की जांच हो"

संदीप कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी ( Etv Bharat )

जींद: ASI संदीप कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां जुलाना में पूरी कर ली गई हैं. गुरुवार सुबह से ही उनके पैतृक घर के बाहर परिवार के लोग और ग्रामीण जुटने लगे हैं. इस दौरान परिवार ने पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी निर्दोष को फंसाया न जाए. इधर, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए जुलाना के लिए भेजा गया. शव पहुंचा ब्रह्मणावास गांव :एएसआई संदीप लाठर का पार्थिव शरीर जुलाना के ब्रह्मणावास गांव में पहुंच चुका है.वहां से ग्रमीणों द्वारा सैंकड़ों वाहनों से तिरंगा यात्रा निकालते हुए शव को उनके घर लाया जाएगा. उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद निकला शव (Etv Bharat) विधायक सहित ये दिग्गज पहुंचे: जुलाना में एएसआई संदीप लाठर के दाह संस्कार को लेकर जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट पहुंची है. उन्होंने मृतक परिवार को सांत्वना दी. इसके अलावा मंत्री श्रुति चौधरी, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह , सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिढ़ा, सतपाल ब्रह्मचारी, एसपी कुलदीप सिंह, कैप्टन योगेश बैरागी, डीसी मोहम्मद इमरान रजा सहित कई लोग पहुंचे हैं.