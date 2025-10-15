ETV Bharat / state

सबसे पहले प्रवासी मजदूर ने देखा था ASI संदीप लाठर का शव, बताया कैसा था मंजर

रोहतक: लाढौत गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक प्रवासी मजदूर को खेत में बने कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. मजदूर जैलदार, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बख्तावरपुरा का रहने वाला है और करीब 15 वर्षों से एएसआई संदीप लाठर के मामा के खेतों में काम कर रहा है. जैलदार ने बताया कि "मंगलवार दोपहर मैं खेत में काम कर रहा था, तभी तेज धमाका सुनाई दिया. जब मैं दौड़कर कमरे में पहुंचा, तो देखा कि संदीप लाठर खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा था. ये देखकर मैं हक्का-बक्का रह गया और तुरंत संदीप के मामा को सूचना दी."

मजदूर जैलदार ने बताई आत्महत्या के वक्त की कहानी: मजदूर जैलदार ने बताया कि "संदीप लाठर के सिर से खून बह रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. प्रवासी मजदूर ने बताया कि संदीप लाठर अक्सर अपने मामा के खेतों में आते थे. वो बहुत ही मिलनसार इंसान थे."

ASI संदीप लाठर ने की थी आत्महत्या: गौरतलब है कि जींद जिला के जुलाना निवासी संदीप लाठर, रोहतक एसपी ऑफिस स्थित साइबर सेल में एएसआई के तौर पर तैनात थे. वो फिलहाल रोहतक के लाढौत गांव में अपने मामा के घर रह रहे थे. मंगलवार दोपहर को उन्होंने लाढौत-धामड़ रोड स्थित अपने मामा के खेत में बने कमरे में गोली मारकर खुदकुशी कर ली. मरने से पहले उन्होंने 6 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया. जिसमें दिवंगत आईजी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और डीजीपी शत्रुजीत कपूर व पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया को ईमानदार अधिकारी बताया.