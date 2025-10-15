सबसे पहले प्रवासी मजदूर ने देखा था ASI संदीप लाठर का शव, बताया कैसा था मंजर
Rohtak ASI Suicide Case: ASI संदीप लाठर ने जब सुसाइड किया, तो प्रवासी मजदूर जैलदार नीचे काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कैसा था मंजर.
Published : October 15, 2025 at 9:54 AM IST
रोहतक: लाढौत गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक प्रवासी मजदूर को खेत में बने कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. मजदूर जैलदार, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बख्तावरपुरा का रहने वाला है और करीब 15 वर्षों से एएसआई संदीप लाठर के मामा के खेतों में काम कर रहा है. जैलदार ने बताया कि "मंगलवार दोपहर मैं खेत में काम कर रहा था, तभी तेज धमाका सुनाई दिया. जब मैं दौड़कर कमरे में पहुंचा, तो देखा कि संदीप लाठर खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा था. ये देखकर मैं हक्का-बक्का रह गया और तुरंत संदीप के मामा को सूचना दी."
मजदूर जैलदार ने बताई आत्महत्या के वक्त की कहानी: मजदूर जैलदार ने बताया कि "संदीप लाठर के सिर से खून बह रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. प्रवासी मजदूर ने बताया कि संदीप लाठर अक्सर अपने मामा के खेतों में आते थे. वो बहुत ही मिलनसार इंसान थे."
ASI संदीप लाठर ने की थी आत्महत्या: गौरतलब है कि जींद जिला के जुलाना निवासी संदीप लाठर, रोहतक एसपी ऑफिस स्थित साइबर सेल में एएसआई के तौर पर तैनात थे. वो फिलहाल रोहतक के लाढौत गांव में अपने मामा के घर रह रहे थे. मंगलवार दोपहर को उन्होंने लाढौत-धामड़ रोड स्थित अपने मामा के खेत में बने कमरे में गोली मारकर खुदकुशी कर ली. मरने से पहले उन्होंने 6 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया. जिसमें दिवंगत आईजी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और डीजीपी शत्रुजीत कपूर व पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया को ईमानदार अधिकारी बताया.
#WATCH | Death of ASI Sandeep in Rohtak (Haryana) | Body of ASI Sandeep has been kept at his maternal uncle's house in Ladhot village. Visuals from outside the house. https://t.co/rfV8EpIqGc pic.twitter.com/B5s1XLcfdo— ANI (@ANI) October 15, 2025
परिजनों का अंतिम संस्कार से इंकार, अमनीत पी कुमार को गिरफ्तार करने की मांग: पुलिस टीम को मृतक एएसआई के शव के पास 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला. इस सुसाइड नोट में भी कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को ईमानदार बताया. संदीप के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. फिलहाल डेड बॉडी को रोहतक में ही लाढौत रोड पर उनके घर में ले जाया गया है. वहीं परिजनों ने कहा है कि वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की गिरफ्तारी के बगैर अब संदीप का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.
