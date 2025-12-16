ETV Bharat / state

हरियाणा में रोहतक की हवा 421 AQI के साथ सबसे ज्यादा जहरीली, अंबाला-जींद-गुरुग्राम में भी हवा बेहद खराब

हरियाणा के शहरों में हवा का स्तर दिनों-दिन खराब होता जा रहा है लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है.

Rohtak air turned toxic with an AQI of 421 Ambala-Jind and Gurugram air also reached very poor level
हरियाणा में रोहतक की हवा 421 AQI के साथ सबसे ज्यादा जहरीली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 7:39 PM IST

पंचकूला: हर साल सर्दियां आते ही प्रदेश कोहरे की चादर से ढंक जाता है. लेकिन केवल कोहरा ही नहीं, बल्कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी का कारण वायु प्रदूषण बनता है. इस साल भी आलम ऐसा ही बना हुआ है, नतीजतन हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो सांस लेना दूभर हो गया है. जन-जीवन की इन परेशानियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने को प्रयासरत तो है लेकिन सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं. इस सप्ताह भी वायु प्रदूषण का स्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. सबसे चिंताजनक स्थिति मंगलवार को जिला रोहतक के लोगों के लिए बनी रही, क्योंकि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक वायु प्रदूषण यहीं रिकॉर्ड हुआ.

रोहतक का एक्यूआई पहुंचा 421: हरियाणा के रोहतक जिले में मंगलवार की शाम 4 बजे एक्यूआई 421 पर पहुंच गया, यानी कि अत्यंत खराब स्तर से भी आगे. इस स्थिति के चलते आम जन के लिए संकट की स्थिति बनी है तो जिला प्रशासन वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पर विभिन्न प्रयासों में जुटा है. वहीं, ऐसी ही चिंताजनक स्थिति धारूहेड़ा (रेवाड़ी) में भी देखी गई, जहां का एक्यूआई स्तर 343 रिकॉर्ड किया गया.

इन जिलों में भी जहरीली हुई हवा: हरियाणा में वायु प्रदूषण का गंभीर संकट केवल जिला रोहतक में ही नहीं बल्कि अंबाला, जींद, गुरुग्राम और अंबाला के लोगों के लिए भी गहराया हुआ है. यहां एक्यूआई का स्तर अधिक खराब रिकॉर्ड हुआ है. गुरुग्राम का एक्यूआई 320, अंबाला 302 और जिला जींद का एक्यूआई 301, यानी कि वेरी पुअर के स्तर पर है.

यहां भी संतोषजनक नहीं मिली स्थिति: जिला सोनीपत में एक्यूआई का स्तर 285, फतेहाबाद का 233, नारनौल का 217 और जिला पंचकूला का एक्यूआई स्तर 211 पहुंचा. वायु प्रदूषण का ये गंभीर स्तर इससे आगे न बढ़े, इसके लिए सभी प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन की टीमें अपने-अपने स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रयासरत है.

एंटी स्मॉग गन और स्वीपिंग मशीनें: गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, करनाल, धारूहेड़ा (रेवाड़ी) पलवल, बहादुरगढ़, जींद समेत 12 शहरों में एंटी स्मॉग गन और रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. जबकि जिला गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए तय राशि में साठ प्रतिशत रकम जारी किए जाने की बात कही गई. इस संबंध में सीपीसी की मूल्यांकन समिति द्वारा सरकार के प्रस्ताव को अनुमति दी जा चुकी है.

प्रदूषण से निपटने की परियोजनाएं: हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने को कई परियोजनाएं चलाए हुए है. इनमें इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदना, औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहन देना, इन-सीटू प्रबंधन को बढ़ावा देना और 13 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित करना शामिल है. इसका लक्ष्य 2030 तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है.

HARYANA POLLUTION
HARYANA AQI
हरियाणा में प्रदूषण
हरियाणा में जहरीली हवा
