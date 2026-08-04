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रोहतक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: 12 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया कौशल रोजगार निगम का डाटा एंट्री ऑपरेटर

रोहतक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )

रोहतक: हरियाणा स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत कार्यरत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी ड्रग लाइसेंस की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था. एसीबी ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. ड्रग लाइसेंस की फाइल के बदले मांगी रिश्वत: एसीबी के अनुसार रोहतक जिले के टिटौली गांव निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने डी-फार्मा का कोर्स करने के बाद अपने गांव में मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 1 जुलाई को जोनल कार्यालय, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, रोहतक में ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. जब वह अपनी फाइल की प्रगति जानने कार्यालय पहुंचा तो वहां तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर विनय ने फाइल निकलवाने और आगे बढ़ाने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की. 12 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया कौशल रोजगार निगम का डाटा एंट्री ऑपरेटर (ETV Bharat)