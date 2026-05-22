नगर परिषद रोहड़ू चुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम, 9 में से 7 सीटों पर मिली जीत
नगर परिषद रोहड़ू के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं. जानिए 9 वार्डों में कौन-कौन रहा विनर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 6:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नगर परिषद रोहड़ू चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. नगर परिषद चुनाव को लेकर आज सुबह 7 बजे दोपहर 3 बजे तक मतदान हुए. जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और 9 वार्डों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है.
ये रहे विजेता
वार्ड नंबर 1 दशालनी एवं सेरी: रमा देवी को सर्वाधिक 209 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, अन्य प्रत्याशी वृंदा जिल्टा को 153 मत, राजवंती को 104 मत और विक्रमा देवी को 53 मत प्राप्त हुए.
वार्ड नंबर 2 अपर बाजार: पारुल को सर्वाधिक 116 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं ऊषा शर्मा को 100 मत प्राप्त हुए.
वार्ड नंबर 3 मुख्य बाजार: सुजय अग्रवाल को 266 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, रंजना रैतका को 146 मत प्राप्त हुए.
वार्ड नंबर 4 समाला: रणजीता को 122 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं रीतू को 103 मत प्राप्त हुए.
वार्ड नंबर 5 बस स्टैंड क्षेत्र: राज कुमार को 79 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, राजेश चंद को 54 मत प्राप्त हुए.
वार्ड नंबर 6 ब्लॉक क्षेत्र: प्रीति चौहान को 124 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, बीना देवी को 33 मत और नोटा को 3 मत प्राप्त हुए.
वार्ड नंबर 7 कोर्ट रोड क्षेत्र: जितेंद्र चौहान को 113 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, सौरव तानटा को 30 मत और नोटा को 6 मत प्राप्त हुए.
वार्ड नंबर 8 बावटीनाला: प्यारे लाल आजाद को 153 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, पन्ना लाल को 140 मत, सोहन लाल को 97 मत और नोटा को 1 मत प्राप्त हुआ.
वार्ड नंबर 9 शक्तिनगर: शालू दत्ता को 131 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, सिमरन कौर को 42 मत और सुनीता देवी को 56 मत प्राप्त हुए.
रिटर्निंग अधिकारी (एमसी) एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रोहड़ू धर्मेश रामौत्रा ने बताया, 'नगर परिषद् रोहड़ू चुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया. मतदान प्रक्रिया के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गईं. कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई. चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन एवं सहयोगी विभागों का आभार'.
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