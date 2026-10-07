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वीरभद्र सिंह की तस्वीर सीएम के कार्यक्रम से गायब होने पर घमासान, प्रतिभा सिंह के बाद अब विधायक ने कह डाली बड़ी बात

मोहल लाल ब्राक्टा ने किया प्रतिभा सिंह का समर्थन ( FILE PHOTO ( MOHAN LAL BRAKTA FACEBOOK) )

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर कथित तौर पर चल रही अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया रोहड़ू और रामपुर दौरे के दौरान पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर गायब होने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है.