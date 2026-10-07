वीरभद्र सिंह की तस्वीर सीएम के कार्यक्रम से गायब होने पर घमासान, प्रतिभा सिंह के बाद अब विधायक ने कह डाली बड़ी बात
सीएम सुक्खू के रोहड़ू दौरे पर पोस्टरों से पूर्व सीएम वीरभद्र की तस्वीर न होने पर विवाद. रोहड़ू के विधायक ने इस पर नाराजगी जताई
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर कथित तौर पर चल रही अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया रोहड़ू और रामपुर दौरे के दौरान पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर गायब होने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है.
प्रतिभा सिंह की नाराजगी के बाद, अब रोहड़ू से कांग्रेस विधायक और पूर्व में सुक्खू सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे मोहन लाल ब्राक्टा ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी आपत्ति जताई है. साथ ही उन्होंने प्रतिभा सिंह के बयान का समर्थन किया है.
प्रतिभा सिंह का किया समर्थन
मोहन लाल ब्राक्टा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 'वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के ऐसे महान जननेता थे, जिनका रोहड़ू से केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वर्षों पुराना भावनात्मक रिश्ता रहा है. उन्होंने अपना जीवन हिमाचल और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए समर्पित किया. मुख्यमंत्री के हालिया रोहड़ू दौरे के दौरान कार्यक्रमों के पोस्टर-बैनरों में राजा साहिब की तस्वीर का न होना निश्चित रूप से एक ऐसी बात थी, जिसे लेकर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के समर्थकों और चाहने वालों को पीड़ा हुई.'
मोहन लाल ब्राक्टा ने आगे लिखा कि प्रतिभा सिंह की ओर से इस विषय पर व्यक्त की गई नाराजगी को भी इसी भावनात्मक संदर्भ में समझा जाना चाहिए. हम सभी का दायित्व है कि अपने वरिष्ठ नेताओं और हिमाचल के निर्माण में उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद रखें. नई पीढ़ी को भी उनके संघर्ष, विचार और जनसेवा की विरासत से परिचित करवाएं. राजा साहिब पोस्टर में हों या न हों, वह आज भी लाखों हिमाचलवासियों के दिलों पर राज करते हैं और हमेशा करते रहेंगे.
प्रतिभा सिंह ने जताई थी नाराजगी
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया रोहड़ू दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जिक्र नहीं होने पर उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की नाराजगी सामने आई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री की जनसभा के पोस्टर और बैनरों में वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं होने और मंच से उनका नाम नहीं लिए जाने पर आपत्ति जताई थी.
प्रतिभा सिंह ने खुलेतौर पर ये कहा कि वीरभद्र सिंह जैसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में याद तक नहीं किया गया. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी इस बारे में विचार करने को कहा. उनका कहना था कि रोहड़ू से वीरभद्र सिंह का लंबे समय तक जुड़ाव रहा है, इसलिए यहां उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए. अगर किसी एक व्यक्ति ने वीरभद्र सिंह का पोस्टर नहीं लगाया था तो कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनकी तस्वीर लगा सकते थे.ट
2025 में भी हुआ था विवाद
ये पहला मौका नहीं जब वीरभद्र सिंह को तस्वीर को लेकर घमासान मचा हो इससे पहले दिसंबर 2025 में सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मंडी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. उस दौरान भी मुख्य पोस्टरों से वीरभद्र सिंह की तस्वीर गायब होने पर हॉली लॉज और वरिष्ठ नेताओं ने आपत्ति जताई थी, जिसे बाद में संगठन ने एक 'चूक' माना था, लेकिन एकबार फिर पोस्टर को विवाद शुरू हो गया है.
ये भी पढ़ें: 'राजा साहब को गए अभी बहुत समय नहीं हुआ, इतनी जल्दी उनको भूल गए आप', वीरभद्र सिंह की अनदेखी पर भड़कीं प्रतिभा सिंह!
ये भी पढ़ें: बातों से सत्ता नहीं मिलती, धरातल पर उतरना होगा, प्रतिभा सिंह ने बताया 2027 में सरकार रिपीट कराने का मंत्र