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CBSE से जुड़े सरकारी स्कूलों के लिए खास स्कीम के तहत भर्ती टीचर्स नहीं होंगे रेगुलर, ऐसे भरे जा रहे पद

CBSE से जुड़े सरकारी स्कूलों में भर्ती टीचर्स नहीं होंगे रेगुलर ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में CBSE करिकुलम के तहत भर्ती हुए टीचर्स को रेगुलर स्टेटस नहीं दिया जाएगा. विशेष करिकुलम के तहत इन शिक्षकों को एक फिक्स्ड ऑनरेरियम या एकमुश्त रकम पर अपॉइंट किया जा रहा है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस खास रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत अपॉइंट हुए टीचर्स को रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं है. यही शर्तें कंप्यूटर टीचर्स की स्कीम-बेस्ड रिक्रूटमेंट पर भी लागू होती है.

CBSE स्कूलों में भर्ती टीचर्स नहीं होंगे रेगुलर