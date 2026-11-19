CBSE से जुड़े सरकारी स्कूलों के लिए खास स्कीम के तहत भर्ती टीचर्स नहीं होंगे रेगुलर, ऐसे भरे जा रहे पद
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने स्पष्ट किया है कि, इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के रेगुलराइज़ेशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:22 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:28 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में CBSE करिकुलम के तहत भर्ती हुए टीचर्स को रेगुलर स्टेटस नहीं दिया जाएगा. विशेष करिकुलम के तहत इन शिक्षकों को एक फिक्स्ड ऑनरेरियम या एकमुश्त रकम पर अपॉइंट किया जा रहा है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस खास रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत अपॉइंट हुए टीचर्स को रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं है. यही शर्तें कंप्यूटर टीचर्स की स्कीम-बेस्ड रिक्रूटमेंट पर भी लागू होती है.
CBSE स्कूलों में भर्ती टीचर्स नहीं होंगे रेगुलर
हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने धर्मशाला भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के विधानसभा में उठाए गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, सरकार ने CBSE से जुड़े सरकारी स्कूलों में टीचर्स को एंगेज करने के लिए एक खास स्कीम बनाई है, जिसका टाइटल है CBSE से जुड़े सरकारी स्कूलों में फिक्स्ड ऑनरेरियम/कंसोलिडेटेड रकम पर टीचर्स को एंगेज करने की स्कीम.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि, इस फ्रेमवर्क के तहत ही शिक्षकों की भर्ती की जा रही है. प्रदेश सरकार ने इस बारे में एक पॉलिसी फैसला लिया है, और चुने गए शिक्षकों के नियमितिकरण/रेगुलराइज़ेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि, इन भर्तियों के लिए हिमाचचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजी गई रिक्विजिशन और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स सदन के सामने रखी गई हैं. उन्होंने बताया कि, उन सरकारी स्कूलों में भी नई पोस्ट बनाई गई हैं जो पहले से ही CBSE से एफिलिएटेड हैं या एफिलिएटेड होने की प्रक्रिया में हैं. शिक्षा मंत्री ने बताया कि, प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों को धीरे-धीरे भरा जाएगा.
स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली
विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, सीबीएसई से जुड़े 145 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 2,984 में से 1,350 पद खाली हैं, जबकि स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में 3,256 पद खाली हैं. सदन में बताया गया है कि नए पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा.
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