हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेजों की होगी रैंकिंग, इसी माह शुरू होगी प्रक्रिया: रोहित ठाकुर

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ प्राध्यापकों की नियुक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वर्ष 2023 में प्रदेश सरकार ने विभिन्न कॉलेजों में 484 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की है, जबकि 394 और पदों को भरने की स्वीकृति मिल चुकी है. इसके अलावा पदोन्नति के माध्यम से कॉलेज कैडर में 103 प्राचार्य नियुक्त किए गए हैं.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया, 'हिमाचल प्रदेश सरकार कौशल आधारित और रोजगारपरक शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है. इसी दिशा में प्रदेश के सभी 134 सरकारी कॉलेजों को शिक्षा विभाग की रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के तहत प्रदेश के केवल 34 कॉलेज ही आते हैं, लेकिन नई रैंकिंग व्यवस्था में सभी कॉलेजों को शामिल किया जाएगा'.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अब रैंकिंग प्रणाली लागू की जाएगी. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग इसी माह से प्रदेश के सभी कॉलेजों की रैंकिंग प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी.

शिक्षा विभाग में 7000 पदों पर हुई नियुक्तियां

रोहित ठाकुर ने कहा कि इन प्रयासों का परिणाम है कि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के मामले में हिमाचल प्रदेश 43 प्रतिशत के साथ देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. वहीं, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश में 21वें स्थान से पांचवां स्थान हासिल किया है. शिक्षा विभाग में सात हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जबकि चार हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा जेबीटी के 1800 और टीजीटी के 937 पद भी भरे जा रहे हैं.

राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी

गौरतलब है कि बीते गुरुवार को रोहित ठाकुर ने राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के 75वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की. इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

उन्होंने कहा कि वार्षिक पारितोषिक समारोह किसी भी विद्यार्थी के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है. यह विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे छात्र जीवन का भरपूर आनंद लेने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी स्वयं को तैयार रखें. उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अनुशासन, कड़ी मेहनत और लगन ही सफलता की असली कुंजी है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में स्थापित वल्लभ महाविद्यालय मंडी प्रदेश के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है. यहां से शिक्षा प्राप्त कर अनेक विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने बताया कि कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए सरकार ने लगभग 46 करोड़ 17 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिसमें से करीब 18 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं. शेष कार्यों के लिए भी जल्द राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

