अब हिमाचल के स्कूलों में दिसंबर में होंगी वार्षिक परीक्षाएं, जनवरी से शुरू होगा नया सत्र, शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की अहम बैठक. मीटिंग के दौरान लिए गए अहम फैसले.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 10:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में आने वाले समय में कई बड़े और दूरगामी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर सख्त रुख अपनाते हुए शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक भर्ती, पदोन्नति, डिजिटल शिक्षा और खेल गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों का खाका भी तैयार किया.
बैठक में वर्ष 2027 से दसवीं और बारहवीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित करने और नया शैक्षणिक सत्र जनवरी से शुरू करने की दिशा में कार्ययोजना बनाने का निर्णय लिया गया. वहीं, विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को पांच लाख रुपये तक के सिविल कार्य अपने स्तर पर करवाने की अनुमति देकर छोटे विकास कार्यों में तेजी लाने का रास्ता भी साफ किया गया.
576 शिक्षकों की भर्ती
समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब विकास कार्यों में देरी, खराब परीक्षा परिणाम और प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी. जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से कम है, वहां जिला उपनिदेशक स्वयं निरीक्षण करेंगे और सुधार की कार्ययोजना तैयार करेंगे, जबकि वर्ष 2025-26 में खराब परीक्षा परिणाम वाले 123 मामलों में विभागीय कार्रवाई पहले से जारी है. हार्ड और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार करने, 576 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित पदोन्नतियां शीघ्र पूरी करने और स्कूलों में रोजगारोन्मुखी एवं स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए.
15 अगस्त से पहले खाते में आएगा पैसा
इस बैठक में डिजिटल शिक्षा को लेकर भी बड़ी प्रगति सामने आई. श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत 9,359 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, जिनमें से 3,089 विद्यार्थियों के खातों में 16-16 हजार रुपये की डीबीटी राशि भेजी जा चुकी है, जबकि शेष 6,270 विद्यार्थियों के खातों में यह राशि 15 अगस्त से पहले पहुंच जाएगी. इसके अलावा समग्र शिक्षा एवं पीडीएनए के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने, आपदा प्रभावित समेज क्षेत्र के विद्यालय का निर्माण तत्काल शुरू करवाने, डी-नोटिफाइड स्कूल भवनों के शीघ्र हस्तांतरण, ऑनलाइन निरीक्षण व्यवस्था लागू करने और शिक्षा विभाग के आधुनिक स्पोर्ट्स वेब पोर्टल के शुभारंभ जैसे कई अहम निर्णय भी लिए गए.
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