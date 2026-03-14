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हिमाचल में मेधावी स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे टैबलेट, मर्ज स्कूलों के छात्रों को मिलेगी परिवहन की सुविधा

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटेगी. इसके अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में मर्ज हुए स्कूली छात्र-छात्राओं को परिवहन की सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है. इसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की बैठक की. शुक्रवार को शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के विलय, डिनोटिफिकेशन और रेशनलाइजेशन के कारण विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लिया और अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को विशेषकर दूरदराज और जनजातीय जिलों जैसे किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा. ताकि दूरी शिक्षा में बाधा न बने. उन्होंने कहा कि स्कूलों के पुनः नोटिफिकेशन और रेशनलाइजेशन से जुड़े सभी निर्णय विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही लिए जाएं. उन्होंने नगरोटा और ज्वालामुखी के स्कूलों को पुनः नोटिफाई करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों को समयबद्ध लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक बच्चे को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सुविधाओं के विस्तार, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. शैक्षणिक सुधारों की समीक्षा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा, 'राज्य के 151 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है और ये स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत संचालित होंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस माह के अंत तक 7,635 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी.