रोहित शर्मा पहुंचे रांची, 30 नवंबर को भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे, टिकट बिक्री में भारी भीड़
रोहित शर्मा रांची पहुंच गए हैं. 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में वनडे मैच होना है.
Published : November 26, 2025 at 8:32 PM IST
रांची: रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर माहौल बेहद उत्साहपूर्ण है. दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-एक कर रांची पहुंच रहे हैं, और शहर में क्रिकेट fever लगातार बढ़ता जा रहा है.
टीम इंडिया के कई खिलाड़ी पहले ही रांची पहुंच चुके थे, जबकि विराट कोहली आज सुबह ही शहर में पहुंच गए. एयरपोर्ट पर विराट का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे, जिन्होंने सुबह से ही उनका इंतजार किया.
इधर, टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों का आना भी लगातार जारी है. रोहित शर्मा आज देर शाम रांची पहुंचे. उनके आगमन के साथ ही एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी. रोहित को देखने और उनका वीडियो–फोटो लेने के लिए फैंस में खासा उत्साह देखने को मिला. खिलाड़ियों के आने का सिलसिला अभी जारी है. कल दोपहर के बाद टीम इंडिया के और भी खिलाड़ी रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद टीम का पूरा दल एकजुट हो जाएगा.
मैच को लेकर JSCA की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मैदान, आउटफील्ड और पिच को बेहतर बनाने का काम लगातार चल रहा है. JSCA की ओर से जल्द ही टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है.
उधर, टिकट बिक्री जोर–शोर से चल रही है. JSCA स्टेडियम के टिकट काउंटरों पर पिछले दो दिनों से भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह से लोग लाइन में लगकर टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. टिकटों की भारी मांग को देखते हुए JSCA ने ऑफलाइन टिकट बिक्री एक और दिन बढ़ा दी है, ताकि अधिक से अधिक दर्शक स्टेडियम में मैच देख सकें.
भीड़ बढ़ने के साथ प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. स्टेडियम के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है. टिकट की कालाबाजारी की शिकायतों पर भी निगरानी रखी जा रही है. जैसे–जैसे खिलाड़ी रांची पहुंच रहे हैं और टिकट बिक्री बढ़ रही है, शहर का माहौल पूरी तरह क्रिकेट रंग में रंग चुका है. 30 नवंबर का यह मुकाबला रांची और झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास होने वाला है.
यह भी पढ़ें:
JSCA में टिकटों के लिए भारी भीड़ और कालाबाजारी पर सख्ती, 30 नवंबर के वनडे से पहले पुलिस सतर्क
IND vs SA ODI: विराट कोहली पहुंचे रांची, 30 नवंबर को है मैच
रांची एयरपोर्ट पर क्रिकेटर्स का स्वागत, 30 नवंबर को JSCA में भारत–दक्षिण अफ्रीका का वनडे मैच