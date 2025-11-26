ETV Bharat / state

रोहित शर्मा पहुंचे रांची, 30 नवंबर को भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे, टिकट बिक्री में भारी भीड़

रांची: रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर माहौल बेहद उत्साहपूर्ण है. दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-एक कर रांची पहुंच रहे हैं, और शहर में क्रिकेट fever लगातार बढ़ता जा रहा है.

टीम इंडिया के कई खिलाड़ी पहले ही रांची पहुंच चुके थे, जबकि विराट कोहली आज सुबह ही शहर में पहुंच गए. एयरपोर्ट पर विराट का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे, जिन्होंने सुबह से ही उनका इंतजार किया.

रांची एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा (Etv Bharat)

इधर, टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों का आना भी लगातार जारी है. रोहित शर्मा आज देर शाम रांची पहुंचे. उनके आगमन के साथ ही एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी. रोहित को देखने और उनका वीडियो–फोटो लेने के लिए फैंस में खासा उत्साह देखने को मिला. खिलाड़ियों के आने का सिलसिला अभी जारी है. कल दोपहर के बाद टीम इंडिया के और भी खिलाड़ी रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद टीम का पूरा दल एकजुट हो जाएगा.

मैच को लेकर JSCA की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मैदान, आउटफील्ड और पिच को बेहतर बनाने का काम लगातार चल रहा है. JSCA की ओर से जल्द ही टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है.