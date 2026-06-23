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मालवीय नगर अग्निकांड में दो जिंदगियां बचाने वाले रोहित मुखिया मांग रहे मदद, सरकार से नौकरी की गुहार

रोहित के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान गंभीर चोटें आईं, सर्जरी हुई अब वो शारीरिक रूप से बहुत मेहनत का काम करने में असमर्थ है.

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रोहित मुखिया और उनका परिवार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 23, 2026 at 10:35 AM IST

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नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में अपनी जान की परवाह किए बिना दो लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया आज भी उस हादसे के दर्द को झेल रहे हैं. बहादुरी के इस जज्बे की हर किसी ने सराहना की, सरकार ने आर्थिक मदद भी दी, लेकिन अब रोहित की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों और परिवार का भविष्य है.

मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग चारों तरफ धुआं, चीख-पुकार और जान बचाने की जद्दोजहद, रोहित उसी होटल में बर्तन धोने का काम करते थे, उस वक्त जब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब रोहित मुखिया दूसरों की जान बचाने के लिए आग की लपटों के बीच पहुंच गए. हालात बेहद खौफनाक थे, लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया और दो लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे.

लेकिन इंसानियत की इस मिसाल की कीमत रोहित को अपनी सेहत से चुकानी पड़ी. लोगों को बचाने के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए. रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, लंबे इलाज और सर्जरी से गुजरना पड़ा. आज भी वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं और पहले की तरह मेहनत-मजदूरी या शारीरिक श्रम वाला काम करने की स्थिति में नहीं हैं.

रोहित मुखिया, मालवीय नगर अग्निकांड के हीरो (ETV BHARAT)

हादसे के बाद रोहित की बहादुरी की चर्चा पूरे दिल्ली में हुई. सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता भी दी गई. इस मदद से इलाज और घर के खर्चों में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन जिंदगी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. रोहित के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की है.

रोहित को दिल्ली सरकार ने दी थी 5 लाख की मदद राशि

दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर अग्निकांड में अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाने वाले खिड़की एक्सटेंशन निवासी रोहित मुखिया के साहस और मानवता को नमन किया. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए रोहित के उपचार और उनके परिवार की सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की. साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि रोहित के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तक उपचार पर होने वाले समस्त चिकित्सा व्यय का वहन दिल्ली सरकार की ओर से किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने रोहित को भावनात्मक पत्र लिखकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की थी और इस कठिन समय में उनके एवं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की थी.

लेकिन आर्थिक मदद से कब तक चलेगा परिवार का खर्चा, रोहित को स्थाई रोजगार की जरुरत

रोहित एक परिवार के मुखिया हैं. बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें अब उनके लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं. उनका कहना है कि वह सरकार द्वारा दी गई मदद के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसी सहायता चाहिए जो उनके परिवार को लंबे समय तक सहारा दे सके.

रोहित की मांग कोई बड़ी नहीं है. उनका कहना है कि अब वह पहले की तरह शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं कर सकते. ऐसे में अगर सरकार उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार कोई रोजगार या जिम्मेदारी दे दे तो वह सम्मान के साथ अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे. उनका मानना है कि स्थायी रोजगार ही उनके और उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है.

मालवीय नगर अग्निकांड में रोहित ने जो साहस दिखाया, वह किसी मिसाल से कम नहीं. अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को नई जिंदगी देने वाले रोहित आज खुद एक नई शुरुआत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. अब देखना होगा कि बहादुरी की इस कहानी का अगला अध्याय उन्हें कब और कितना सहारा दिला पाता है.

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