ETV Bharat / state

रोहित गोदारा गैंग का इनामी बदमाश अवैध हथियार सहित गिरफ्तार

कोटपुतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत पुलिस ने देर रात रितिक उर्फ रितु पुत्र लीलाराम गुर्जर, निवासी मोलाहेड़ा पनियाला, कोटपुतली को तीन अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया बदमाश गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करता था. पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम भी रखा हुआ था.

बहरोड़: कोटपुतली-बहरोड़ पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के एक बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. पुलिस से बचने के लिए वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन अंततः पुलिस के हाथ लग गया.

कोटपुतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि इससे पहले भी कोटपुतली-बहरोड़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया था. जब्त हथियार विदेशी और देशी दोनों प्रकार के थे, जो बदमाशों की अलग-अलग गैंगों को सप्लाई किए जाने थे. पुलिस की सजगता से अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था. अवैध हथियार लाने-ले जाने वाले बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पुलिस ने टीम गठित कर रखी है.

एनसीआर में सक्रिय : अलवर, कोटपुतली, खैरथल जिला एनसीआर से जुड़ा होने के कारण इस क्षेत्र में कई बड़ी गैंग सक्रिय हैं. ये गैंग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए छोटी गैंगों से संपर्क कर वारदातों को अंजाम देती हैं. साथ ही, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए धमकी, फिरौती, अवैध वसूली और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाते हैं. पुलिस द्वारा पिछले 6 महीनों में कोटपुतली-बहरोड़ जिले में गैंगस्टर लॉरेंस, रोहित गोदारा सहित अन्य गैंग के बदमाश पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.