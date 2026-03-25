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कारोबारी को रंगदारी के लिए गोदारा गैंग की धमकी, कॉल करने वाला बदमाश बोला-पांच मिनट में मार देंगे

जयपुर के बनीपार्क थाने में रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और राहुल फतेहपुरिया के खिलाफ मुकदमा.

Jaipur Police Commissionerate
पुलिस आयुक्तालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में कारोबारियों और व्यवसायियों को गैंगस्टर्स की ओर से रंगदारी के लिए धमकीभरे कॉल करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब जयपुर के एक कारोबारी को गैंगस्टर रोहित गोदारा और उसके साथियों के नाम पर रंगदारी के लिए धमकाने का मामला सामने आया है. इसे लेकर कारोबारी की रिपोर्ट पर जयपुर के बनीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. कारोबारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले भी उनके पास रंगदारी के लिए धमकीभरा कॉल आया था. अब पिछले दिनों बदमाशों ने उन्हें एक बार फिर कॉल कर धमकाया है.

पांच मिनट में मार देंगे, पुलिस नहीं बचा पाएगी: बनीपार्क थानाधिकारी अंजू कुमारी (प्रोबेशनर आरपीएस) ने बताया कि जयपुर के एक कारोबारी ने गैंगस्टर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और राहुल फतेहपुरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक बदमाश ने 22 मार्च को उन्हें कॉल कर खुद को रोहित गोदारा गैंग का बदमाश बताया और जान से मारने कि धमकी दी. कॉल करने वाले बदमाश ने कहा, पांच मिनट का मौका मिलते ही उन्हें मार देंगे. पुलिस भी नहीं बचा पाएगी.

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कारोबारी की गतिविधियों की रैकी: कॉल करने वाले बदमाश ने धमकी भरे अंदाज में कहा, उन्होंने पीड़ित की गतिविधियों की पूरी रैकी कर रखी है. पांच मिनट का मौका मिलते ही मार देंगे. इस संबंध में कारोबारी ने सोमवार को बनीपार्क थाने में गैंगस्टर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और राहुल फतेहपुरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. पहले भी बदमाश उन्हें रंगदारी के लिए कॉल कर धमका चुके हैं.

पहले भी मिली धमकी, कुचामन में मुकदमा: पुलिस जांच में सामने आया कि कुचामन सिटी निवासी कारोबारी को बदमाश लगातार कॉल कर रंगदारी मांग रहे हैं. रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पहले जब धमकीभरे कॉल आए, तब उन्होंने कुचामन सिटी में मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद वहां धरना-प्रदर्शन हुआ और बदमाशों पर कार्रवाई की मांग हुई. अब एक बार फिर धमकीभरे कॉल आने के बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है.

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