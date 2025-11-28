ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, पांच करोड़ रुपए मांगी फिरौती

'गोल्डमैन' कन्हैयालाल दो से तीन किलो सोना शरीर पर पहनते हैं. उन्हें चित्तौड़ का बप्पी लहरी भी कहा जाता है.

Chittorgarh Goldman
'गोल्डमैन' कन्हैयालाल खटीक (Photo Courtesy Goldman)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' के नाम से प्रसिद्ध कन्हैयालाल खटीक उर्फ कानजी को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने स्वयं को गोदारा गैंग से बताते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है. गोल्डमैन की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

चित्तौड़गढ़ कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत ने बताया कि शहर के गांधी नगर निवासी कन्हैयालाल पुत्र सोहनलाल खटीक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बुधवार को फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है. आरोपी ने स्वयं को रोहित गोदारा गिरोह से बताते हुए धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है. पुलिस ने शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस नंबर के आधार पर जांच में जुटी हुई है. कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने राहुल रिणवा व रोहित गोदारा को नामजद किया है.

पढ़ें: 3.6 KG सोने के आभूषण पहनते हैं Goldman कन्हैया लाल...मोबाइल और चप्पल तक स्वर्ण जड़ित

बढ़ाई सुरक्षा: इधर, पुलिस को सूचना मिलने के बाद कन्हैयालाल उर्फ कानजी गोल्डमैन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कानजी के गांधीनगर स्थित आवास पर सिपाही तैनात किए गए हैं. कोतवाली थाने में शिकायतकर्ता गोल्डमैन ने बुधवार रात को रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है. कन्हैयालाल खटीक उर्फ कानजी गोल्डमैन पूर्व में फलों का व्यवसाय करते थे. बाद में उन्होंने फलों का होलसेल काम शुरू किया. सफलता मिलने पर अन्य व्यवसाय में भी हाथ आजमाया. बाद में उन्हें सोना पहनने का शौक हो गया. यह शौक उन्हें समय के साथ प्रसिद्ध कर गया. वहीं, शरीर पर समय के साथ सोने की मात्रा भी बढ़ गई.

चित्तौड़ के बप्पी लहरी के नाम से भी हैं प्रसिद्ध: कानजी गोल्डमैन उर्फ कन्हैयालाल खटीक लंबे समय से गोल्डमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं. उन्हें चित्तौड़ का बप्पी लहरी भी कहा जाता है. कन्हैयालाल गोल्डमैन करीब दो से तीन किलो सोना पहनते हैं. ऐसे में शादी समारोह, राजनीतिक कार्यक्रम सहित सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर देखे जाते हैं. भाजपा से जुड़े कन्हैयालाल खटीक कार्यक्रमों में अलग दिखते हैं. यहां तक कि सीएम रहते हुए वसुंधरा राजे के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं.

TAGGED:

ROHIT GODARA GANG
THREAT TO CHITTORGARH GOLDMAN
DEMANDS RANSOM
CHITTORGARHS GOLDMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.