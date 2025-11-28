ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, पांच करोड़ रुपए मांगी फिरौती

'गोल्डमैन' कन्हैयालाल खटीक ( Photo Courtesy Goldman )

चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' के नाम से प्रसिद्ध कन्हैयालाल खटीक उर्फ कानजी को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने स्वयं को गोदारा गैंग से बताते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है. गोल्डमैन की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. चित्तौड़गढ़ कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत ने बताया कि शहर के गांधी नगर निवासी कन्हैयालाल पुत्र सोहनलाल खटीक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बुधवार को फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है. आरोपी ने स्वयं को रोहित गोदारा गिरोह से बताते हुए धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है. पुलिस ने शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस नंबर के आधार पर जांच में जुटी हुई है. कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने राहुल रिणवा व रोहित गोदारा को नामजद किया है. पढ़ें: 3.6 KG सोने के आभूषण पहनते हैं Goldman कन्हैया लाल...मोबाइल और चप्पल तक स्वर्ण जड़ित