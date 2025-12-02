सोनीपत में रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर गिरफ्तार, 7 आधुनिक हथियार और 200 से ज्यादा गोलियां बरामद
Sharpshooters Arrested In Sonipat: सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है.
Published : December 2, 2025 at 9:48 AM IST
सोनीपत: एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया की टीम ने रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से 7 आधुनिक हथियार और 200 से करीब गोलियां बरामद की हैं. इसकी जानकारी सोनीपत एसटीएफ एसपी वसीम अकरम ने दी.
रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटर गिरफ्तार: गिरफ्तार सातों शार्प शूटर रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते हैं. इनके निशाने पर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ के कई व्यापारी थे. सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उसकी टीम को इनके बारे में भनक लग गई और एक इन सातों शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया.
भारी मात्रा में असलहा बरामद: सातों आरोपियों की पहचान सोनीपत के रोहित, मोहम्मद साजिद, मानव कुमार, विकास पाल, हैप्पी, जब्बरजंग और विजय कुमार के रूप में हुई है. इसके अलावा पुलिस ने इनके कब्जे से 1 जिगना, पिएक्स 3, 2 इंडियन 9 एमएम और एक स्टार का पिस्टल बरामद किया है. इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.
ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कार्रवाई: सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया ने इसे पूरी टीम की बड़ी कामयाबी बताया. उन्होंने कहा कि "सोनीपत एसटीएफ यूनिट की टीम ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रोहित गोदारा गैंग के सात शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 7 पिस्टल बरामद हुए हैं. इनको ऑपरेटर करने वाले गैंग्स के सरगनाओं को विदेशों से डिपोर्ट भी करवाया जा रहा है. जहां-जहां सरगना ट्रैक हो रहे हैं. वहां उनके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जा रहा है."
