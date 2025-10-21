ETV Bharat / state

पुलिस के हत्थे चढ़ा गोदारा गैंग का बदमाश, महिला के कपड़े पहन आया था वारदात को अंजाम देने

बहरोड़ पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के एक बदमाश को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 8:03 PM IST

बहरोड़: कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया बदमाश कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पनियाला थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र हरियाणा-दिल्ली से जुड़ा होने के कारण यहां छोटी-छोटी गैंग सक्रिय हैं, जो बड़े गैंगस्टरों के लिए काम करते हैं. सूचना मिली थी कि एक बदमाश बहरोड़ क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए महिला के कपड़े पहनकर आ रहा है. इसके पास अवैध हथियार भी हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिले की स्पेशल टीम ने पनियाला क्षेत्र के रहने वाले बदमाश अभिषेक पटार को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपी के कब्जे से तीन देशी पिस्टल सहित अन्य हथियार भी बरामद किए हैं.

गोदारा गैंग मेंबर को ऐसे पकड़ा पुलिस ने (ETV Bharat Behror)

गैंगस्टरों के संपर्क में था बदमाश: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले में लॉरेंस और गोदारा गैंग के बदमाश सक्रिय हैं. वे अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों में दहशत फैलाने के लिए वारदातों को अंजाम देते हैं. साथ ही बानसुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बदमाश हैरी बॉक्सर ने कुछ दिन पहले लॉरेंस गैंग के लिए काम करने की बात कबूली थी. साथ ही एक बदमाश कृष्ण पहलवान ने शराब ठेकेदार की हत्या भी की थी. जिसको लेकर पुलिस सक्रिय है और जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है. बदमाश चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

