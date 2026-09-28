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नूंह में BJP नेता से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लोरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा गैंग के नाम पर दी धमकी

नूंह : भारतीय जनता पार्टी के नेता जाहिद हुसैन बाई को फ़ोन कर रोहित गोदारा एवं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. अपने आप को लॉरेंस, गोदारा गैंग का सदस्य बताकर एक बार नहीं बल्कि दो बार कॉल कर धमकी दी गई है. भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद हुसैन बाई ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन कर दी है. पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है.

भाजपा नेता को धमकी भरा कॉल : भाजपा नेता जाहिद हुसैन का कहना है कि देर शाम उन्हें ये धमकी भरा कॉल आया, इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन को दी. इसके बाद दोबारा कॉल आया और उन्हें फिर से हां या ना में बात कहने की धमकी दी गई. जाहिद हुसैन ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की तो पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात निकलकर आई है कि उत्तर प्रदेश से यह फोन जाहिद हुसैन के फोन पर आया था.

नूंह में BJP नेता से मांगी 5 करोड़ की फिरौती (ETV Bharat)

5 करोड़ रुपए की डिमांड : जिले का यह पहला मामला है, जब किसी बीजेपी के नेता को नूंह जिले में किसी गैंग ने फोन कर धमकी दी हो और 5 करोड रुपए की डिमांड की हो. जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जाहिद हुसैन बाई ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से शिकायत पुलिस को दे दी है. लेकिन उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं है. उन्होंने फोन करने वाले शख्स को भी साफ कहा कि वह कोई रकम फिरौती के रूप में नहीं देंगे और उन्हें इस प्रकार की धमकियों से कोई डरा नहीं सकता. धमकी मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जाहिद हुसैन ने सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लघु सचिवालय नूंह में भाग लिया और उसके बाद इस पूरी घटना के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी. पुलिस की तरफ से इस मामले में अभी कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है.