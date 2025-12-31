ETV Bharat / state

हमीरपुर के रोहित ने पांचवे प्रयास में पास की HAS की परीक्षा, सरकारी नौकरी के साथ की तैयारी

हमीरपुर: जिला की ग्राम पंचायत कक्कड़ निवासी रोहित चौहान ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचपीएएस) परीक्षा में छठा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है. इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ रोहित को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का पद प्राप्त हुआ है. उनकी सफलता को खास इसलिए है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कोचिंग और सेल्फ स्टडी, निरंतर परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है.

रोहित चौहान की प्रारंभिक शिक्षा पहली से पांचवीं कक्षा तक डीएवी स्कूल गुबर में हुई. इसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल सुजानपुर से जमा दो तक की पढ़ाई पूरी की. सैनिक स्कूल में प्राप्त अनुशासन और मेहनत की सीख ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाई. स्कूल शिक्षा के बाद रोहित ने राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर से बीएससी की पढ़ाई पूरी की. इसके उपरांत उन्होंने शांतिनिकेतन कॉलेज हमीरपुर से बीएड की डिग्री हासिल की.

नौकरी के साथ की तैयारी

शिक्षा पूरी करने के बाद रोहित ने करीब डेढ़ वर्ष तक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की फॉरेंसिक लैब में लेबोरेटरी सहायक के पद पर सेवाएं दीं, जिससे उन्हें कार्य अनुभव के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिला. वर्तमान में रोहित चौहान पिछले तीन वर्षों से दिल्ली सरकार के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी लगातार जारी रखी. उन्होंने पांचवीं बार इस परीक्षा में भाग लिया था और दूसरी बार साक्षात्कार तक पहुंचे, जिसमें इस बार उन्हें सफलता प्राप्त हुई. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वह आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं.

परिजनों को दिया सफलता का श्रेय