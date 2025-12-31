हमीरपुर के रोहित ने पांचवे प्रयास में पास की HAS की परीक्षा, सरकारी नौकरी के साथ की तैयारी
HPPSC ने एचएएस का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में कुल 30 अभ्यर्थी पास हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 12:48 PM IST
हमीरपुर: जिला की ग्राम पंचायत कक्कड़ निवासी रोहित चौहान ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचपीएएस) परीक्षा में छठा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है. इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ रोहित को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का पद प्राप्त हुआ है. उनकी सफलता को खास इसलिए है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कोचिंग और सेल्फ स्टडी, निरंतर परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है.
रोहित चौहान की प्रारंभिक शिक्षा पहली से पांचवीं कक्षा तक डीएवी स्कूल गुबर में हुई. इसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल सुजानपुर से जमा दो तक की पढ़ाई पूरी की. सैनिक स्कूल में प्राप्त अनुशासन और मेहनत की सीख ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाई. स्कूल शिक्षा के बाद रोहित ने राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर से बीएससी की पढ़ाई पूरी की. इसके उपरांत उन्होंने शांतिनिकेतन कॉलेज हमीरपुर से बीएड की डिग्री हासिल की.
नौकरी के साथ की तैयारी
शिक्षा पूरी करने के बाद रोहित ने करीब डेढ़ वर्ष तक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की फॉरेंसिक लैब में लेबोरेटरी सहायक के पद पर सेवाएं दीं, जिससे उन्हें कार्य अनुभव के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिला. वर्तमान में रोहित चौहान पिछले तीन वर्षों से दिल्ली सरकार के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी लगातार जारी रखी. उन्होंने पांचवीं बार इस परीक्षा में भाग लिया था और दूसरी बार साक्षात्कार तक पहुंचे, जिसमें इस बार उन्हें सफलता प्राप्त हुई. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वह आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं.
परिजनों को दिया सफलता का श्रेय
रोहित के पिता श्रवण कुमार भारतीय सेना से ऑनरेरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनकी माता वीना देवी गृहिणी हैं. पारिवारिक अनुशासन, मेहनत और संस्कारों का असर रोहित के जीवन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है. रोहित चौहान ने बताया कि 'पिछले पांच वर्षों की निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के बाद उन्हें ये सफलता मिली है. मैं यूपीएससी की परीक्षाएं भी देता रहा हूं. मेरी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और शुभचिंतकों को जाता है.'
30 अभ्यर्थियों का हुआ चयन
बता दें कि हिमाचल लोकसेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में 35 पदों के लिए चयन प्रक्रिया हुई थी, जिसमें से 30 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुना गया है. परीक्षा में सिरमौर की मेघा सिंह कंवर ने पहला स्थान हासिल किया है.
ये भी पढ़ें: HAS परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, 30 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, सिरमौर की मेघा सिंह कंवर ने किया टॉप