भिवानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार
भिवानी पुलिस ने हत्या के दो अलग-अलग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है. एक मामले में 3 और दूसरे में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी.
भिवानी: हरियाणा के रोहतक में गांव हुमायूंपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की भिवानी में हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है. मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. रोहित वेटलिफ्टिंग का खिलाड़ी था.
खिलाड़ी की हत्या का मामला: रोहित भिवानी जिला के गांव रिवाड़ीखेड़ा में बीते 27 नवंबर को अपने दोस्त के परिवार में शादी समारोह में शामिल हुआ था. जहां उसकी बारातियों के साथ वरमाला डालते समय कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद लाठी-डंडों से खिलाड़ी रोहित धनखड़ की बेरहमी से पिटाई कर दी. हमले में गंभीर रूप में घायल रोहित को रोहतक पीजीआई में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार: भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने प्रेसवार्ता कर मामले की पूरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि "घटना के दौरान की सीसीटीवी फुटेज शादी की वीडियोग्राफी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. रोहित धनखड़ एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था. जिसकी मृत्यु पर खेल जगत को काफी नुकसान हुआ है. रोहित अपने दोस्त जतिन के परिवार में शादी में शामिल होने गया था. सेल्फी लेने से बारातियों को रोकने के दौरान उसकी कहासुनी हो गई. शादी से वापस लौटते समय बारातियों ने उसकी गाड़ी को घेरकर लाठी-डंडों से बुरी तरह उसकी पिटाई कर दी थी. हमले में रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया था".
पुलिस को गुमराह कर रहे थे आरोपी: पुलिस ने बताया कि "इस मामले में तिगड़ाना निवासी वरुण, तरुण व दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मृतक रोहित की मां सरोज की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था. तीनों आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे. लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते इन्हें बैंगलोर से भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है".
पेंटर रिंकू की हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार: इसके अलावा, भिवानी पुलिस ने एक और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है. पेशे से पेंटर का काम करने वाले गांव धनाना निवासी रिंकू की हत्या मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनमें चार लोग हत्या में शामिल थे. वहीं, दो लोग हत्या मामले में मुखबरी में शामिल थे. मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि "मृतक रिंकू के शादीशुदा महिला के साथ संबंध थे. इस बात से महिला के भाई व ससुराल पक्ष खफा थे. जिसके चलते रिंकू की हत्या की गई है".
लिव-इन रिलेशन बना मौत की वजह: पुलिस ने बताया कि "शादीशुदा महिला के साथ लिवइन में रहना महिला के ससुराल पक्ष व मायका पक्ष के लोगों को नागवार था. जिसके चलते बीते 6 दिसंबर को रिंकू जब घर में खाना खा रहा था, तो उसने कहीं जाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया गया. जिसके बाद 7 दिसंबर को गांव के समीप रिंकू का शव मिला. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. भिवानी CIA-2 की टीम के प्रभारी विशेष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मामले की जांच को तेज किया गया. पुलिस ने हत्या के मामले में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया".
पुलिस कर रही जांच: भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि "इस हत्या में कुल 7 आरोपी शामिल हैं. जिनमें से राहुल, संदीप, हर्ष व विक्रम ये चारों शादीशुदा महिला के ससुराल व मायका पक्ष के लोग हैं. दो अन्य पकड़े गए लोगों में विक्की, पंकज धनाना व तालु के निवासी हैं. जो इस घटना की मुखबरी में शामिल थे. इस मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के तहत सख्त सजा दी जाएगी".
