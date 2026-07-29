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रोहित बोहरा का आरोप, 'सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही सरकार, धरातल पर नहीं हो रहे काम'

पुल की मंजूरी के लिए दिया धन्यवाद: रोहित बोहरा ने कहा कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए सीएम ने एक पुल की मंजूरी दी है, उसका विशेष धन्यवाद. बाकी मुख्यमंत्री ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया. 2 साल पूर्व मंडी यार्ड बनाने के लिए राजाखेड़ा क्षेत्र में बजट के अंतर्गत घोषणा की गई थी. लेकिन उसको आज तक पूरा नहीं किया गया. भजनलाल सरकार की बजट घोषणा 2 साल से अधूरी पड़ी है. लाठ वाली माता एवं रैहना वाली माता के लिए बजट की घोषणा की है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुका है. दोबारा घोषणा किस लिए की गई है?

धौलपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंगलवार को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के फूलपुर खेल मैदान पर सभा होने के बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सीएम की सभा को असफल बताते हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यों को सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम बताया है.

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'स्टेडियम के लिए काबिल जमीन ही नहीं': उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के समय के कार्यों का लोकार्पण किया है. 8.30 करोड़ की लागत से बना नागर का ऐनीकट ढाई साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था. उसका मुख्यमंत्री ने लोकार्पण कर दिया. शिलान्यास 21 करोड़ का किया है. मुख्यमंत्री ने धौलपुर की पहली सभा में 2000 करोड़ के विकास का अनाउंस किया था. लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. फूलपुर में ढाई करोड़ से स्टेडियम बनाने की घोषणा की है. लेकिन स्टेडियम के काबिल वहां पर जमीन ही नहीं है. उन्होंने कहा यह सरकार का सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम था.

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'सीएम के कार्यक्रम में कुर्सियां रहीं खाली': रोहित बोहरा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां खाली रह गई. मुख्यमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए समूह की महिलाओं और शिशु गृह चलने वाली महिलाओं को भी बुलाया गया. बोहरा ने आरोप लगाया कि पहली बार ऐसा हो रहा है, भीड़ लाने के लिए भी सरकार पैसा दे रही है. जब ऑडिट होगी, तब पता चल जाएगा. मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ के बजट का अनाउंसमेंट किया है. वह पैसा सरकार के पास नहीं है. सीएम ने 2000 करोड़ के काम को गिनाया था, लेकिन जिस लिफ्ट योजना की बात की है, उससे धौलपुर को कोई फायदा नहीं है. पानी की सप्लाई भरतपुर के लिए की जा रही है. धौलपुर का प्रभारी मंत्री भी धौलपुर शहर के जलभराव की समस्या को लेकर सरकार से फंड मांग चुका है और इसे लेकर फंस गया है.