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₹600 में देख सकेंगे इकाना में रोहित और कोहली का जलवा, अफगानिस्तान के खिलाफ ODI को लेकर तैयारियां तेज

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 17 जून को लखनऊ में होगा. ( ईटीवी भारत/ आईएएनएस )

लखनऊ: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा बिखरेगा. इस मैच के लिए टिकट की न्यूनतम कीमत ₹600 है. सबसे महंगा टिकट ₹25000 का होगा. मांग बढ़ने पर टिकट की कीमत बढ़ाई भी जा सकती है. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने तैयारियां तेज कर दी हैं और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इकाना में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि मुकाबले के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम धर्मशाला में पहला वनडे खेलने के बाद 15 जून की शाम तक लखनऊ पहुंच जाएगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम भी इसी दिन शहर में पहुंचने की संभावना है.दोनों टीमें 16 जून को इकाना स्टेडियम में अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी.