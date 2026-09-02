रोहिणी में रिश्तों का कत्ल: सगी भांजी ने दो साथियों संग मिलकर मामा का बेहरमी से किया कत्ल
रोहिणी हत्याकांड में मृतक की सगी भांजी समेत तीन लोग शामिल हैं.
Published : September 2, 2026 at 10:38 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसने एक सनसनीखेज हत्याकांड का रूप ले लिया है. रोहिणी साउथ थाना क्षेत्र के सेक्टर-3 में 60 वर्षीय राकेश खन्ना का शव उनके घर से बरामद हुआ था. शुरुआत में मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों की पुलिस जांच में इस मामले की गुत्थी सुलझ गई. पुलिस के मुताबिक, इस
दरअसल, राकेश खन्ना अपनी पत्नी के साथ रोहिणी सेक्टर-3 स्थित घर में रहते थे. घटना के वक्त उनकी पत्नी बाजार गई हुई थीं और राकेश घर में अकेले थे. जब परिजन घर पहुंचे तो अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला. साथ ही राकेश खन्ना का मोबाइल फोन और कुछ रुपये भी गायब थे. इसके बाद आशंका जताई गई कि घर में लूटपाट की कोशिश के दौरान बुजुर्ग की हत्या की गई है.
राकेश खन्ना शेयर बाजार में निवेश भी किया करते थे, लिहाजा पुलिस ने इस पहलू को भी जांच में शामिल किया. शुरुआती जांच में शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि घर में एंट्री किसी परिचित व्यक्ति की तरह हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मृतक के करीबियों से पूछताछ की और चंद घंटों में मामले का खुलासा कर दिया.
VIDEO | Delhi: Three people, including the niece of a 60-year-old man, have been arrested in connection with his murder in Rohini area DCP Shashank Jaiswal said, adding that further investigation in the case is on.— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
The victim has been identified as Rakesh Khanna, 60, who lived… pic.twitter.com/1ULnurIiV6
रोहिणी के डीसीपी शशांक जायसवाल के मुताबिक, पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर मृतक की 24 वर्षीय सगी भांजी को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया है. उसके साथ दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है. पुलिस के अनुसार,
तीनों ने कथित तौर पर लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. राकेश खन्ना की मौत किस तरीके से हुई और हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.
पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की आगे की जांच कर रही है.
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