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रोहिणी कोर्ट बार संघ ने वापस ली हड़ताल, ACP के सस्पेंड होने के बाद लिया ये फैसला

रोहिणी कोर्ट ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज की हड़ताल वापस ले ली है. एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है. बता दें कि देर रात एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद ये फैसला लिया गया है.

दरअसल, 2 नवंबर 2026 को पुलिस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन और वकीलों को गुंडा कहने पर वकील संगठनों ने कड़ा एतराज जताया है. वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की दिल्ली ईकाई ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों के कोआर्डिनेशन कमेटी से मांग की है कि वे पुलिस के कथित कदाचार के लिए जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं, जिसके बाद रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट में वकीलों से न्यायिक कार्य के बहिष्कार का आह्वान किया है.