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रोहिणी के बच्चों का कमाल, AI से बनाया 'सिक्स पैक एब्स' वाला अनोखा रावण

बच्चों का कमाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दशहरे के त्योहार पर जहां पूरी दिल्ली राममय है और बाजारों में रावण के पुतले सज चुके हैं, वहीं दिल्ली के रोहिणी से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने बड़े-बड़ों के होश उड़ा दिए हैं. रोहिणी सेक्टर-4 में रहने वाले महज 11 से 12 साल के नन्हे बच्चों ने तकनीक और अपनी लगन का ऐसा बेजोड़ संगम पेश किया है, जिसकी चर्चा अब पूरे शहर में है. इन बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेकर एक 20 फीट ऊंचा विशालकाय रावण तैयार किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस रावण को न सिर्फ बाजार जैसा प्रोफेशनल लुक दिया गया है, बल्कि इसे 'सिक्स पैक एब्स' के साथ एक मॉडर्न और मस्कुलर अवतार में ढाला गया है.

वेस्ट मटेरियल से रावण बनाया गया