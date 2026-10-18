रोहिणी के बच्चों का कमाल, AI से बनाया 'सिक्स पैक एब्स' वाला अनोखा रावण
रोहिणी में रहने वाले महज 11 से 12 साल के स्कूली बच्चों ने AI की मदद से 20 फीट ऊंचा एक रावण' तैयार किया है.
Published : October 18, 2026 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली: दशहरे के त्योहार पर जहां पूरी दिल्ली राममय है और बाजारों में रावण के पुतले सज चुके हैं, वहीं दिल्ली के रोहिणी से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने बड़े-बड़ों के होश उड़ा दिए हैं. रोहिणी सेक्टर-4 में रहने वाले महज 11 से 12 साल के नन्हे बच्चों ने तकनीक और अपनी लगन का ऐसा बेजोड़ संगम पेश किया है, जिसकी चर्चा अब पूरे शहर में है. इन बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेकर एक 20 फीट ऊंचा विशालकाय रावण तैयार किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस रावण को न सिर्फ बाजार जैसा प्रोफेशनल लुक दिया गया है, बल्कि इसे 'सिक्स पैक एब्स' के साथ एक मॉडर्न और मस्कुलर अवतार में ढाला गया है.
वेस्ट मटेरियल से रावण बनाया गया
रोहिणी सेक्टर-4 के इन छोटे बच्चों ने करीब दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस विशाल रावण को तैयार किया है. बच्चों की खासियत यह रही कि इन्होंने महंगे सामान के बजाय वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया. रावण बनाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम किया गया, घरों से पुराने अखबार जुटाए गए और पुतले में इस्तेमाल होने वाले पटाखों के लिए आपस में चंदा इकट्ठा किया गया.
रावण का सिक्स पैक वाला लुक
बच्चों का कहना है कि आज के दौर में हर कोई फिटनेस पर ध्यान देता है और रावण को भी शक्तिशाली माना जाता है. इसलिए उन्होंने रावण को सिक्स पैक एब्स के साथ तैयार करने का फैसला किया. रावण को यह मस्कुलर चेस्ट और कटिंग-एज एब्स का लुक देना आसान नहीं था. उन्होंने बताया कि रावण बनाने का तरीका सीखने के लिए उन्होंने ChatGPT की मदद ली और AI के जरिए इसकी डिजाइन तथा बनाने की प्रक्रिया को समझा. पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी बच्चे रोजाना दो घंटे पढ़ाई करने के बाद एक घंटा रावण बनाने में लगाते थे. इसी तरह लगातार दो महीने की मेहनत के बाद उनका यह अनोखा रावण बनकर तैयार हुआ.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना बच्चों का 'विश्वकर्मा'
20 फीट ऊंचे और मस्कुलर पुतले को बिना किसी पेशेवर कारीगर के खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी. इसके लिए ढांचा कैसा होना चाहिए, वजन का संतुलन कैसे बनेगा और हवा के दबाव से पुतला गिरे नहीं. इन सब तकनीकी सवालों के जवाब बच्चों ने ChatGPT से ढूंढे. बच्चों ने एआई टूल की मदद से पुतले की रीढ़ का अनुपात समझा. इसके बाद यह सीखा कि कबाड़ के सामान से एक मजबूत मस्कुलर चेस्ट कैसे डिजाइन की जाती है.
जीरो बजट और कबाड़ से जुगाड़
इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन बच्चों ने बाजार से महंगे सामान खरीदने के बजाय 'वेस्ट टू वेल्थ' (कबाड़ से जुगाड़) के सिद्धांत को अपनाया। करीब 60 दिनों (दो महीने) तक चली इस निर्माण प्रक्रिया में बच्चों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की. बच्चों ने अपने-अपने घरों और पड़ोस से रद्दी पुराने अखबार, गत्ते और फटी हुई बोरियां इकट्ठा कीं. ढांचे के लिए सूखी और बेकार पड़ी लकड़ियों को जोड़कर 20 फीट का मजबूत बेस तैयार किया गया. पुतले के भीतर लगाए जाने वाले ग्रीन-क्रैकर्स (पटाखों) के लिए बच्चों ने बड़ों से पैसे मांगने के बजाय अपनी पॉकेट मनी से चंदा इकट्ठा किया. इसी अनुशासन का नतीजा है कि दो महीने में उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हुई और उनका सपनों का रावण भी बनकर तैयार हो गया.
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