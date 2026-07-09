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रोहिणी बिल्डिंग हादसे में मकान मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पीड़ित परिवारों ने मांगी सरकार से मदद

वहीं इस हादसे में मृत राम के परिवार के लोगों ने बातचीत में बताया कि उनके परिवार में राम ही अपने परिवार का सहारा था उनकी दो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं अब उनका पालन पोषण कैसे होगा इन्होंने भी इस मामले में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुआवजे की मांग की है.

कैफ की मौत के बाद मां सफिया गहरे सदमे में हैं. उन्हें अब तीन बेटियों की शादी और छोटे बेटे की पढ़ाई की चिंता सता रही है. उन्होंने मांग की है कि इस हादसे के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए.

मृतक कैफ अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा था. परिवार में उसकी तीन बहनें और एक छोटा भाई है. अभी तक किसी भी भाई-बहन की शादी नहीं हुई है. कैफ के पिता दिल्ली के सागरपुर इलाके में गन्ने की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि कैफ पीओपी (POP) का काम करता था और उसकी कमाई से ही घर का अधिकांश खर्च चलता था.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 में हुए दर्दनाक बिल्डिंग ढहने के हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी है, इस हादसे में जान गंवाने वाले कैफ के घर मातम पसरा है. बेटे की मौत की खबर मिलते ही उसकी मां सफिया और छोटा भाई साहिल उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल पहुंचे. परिवार ने इस हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, जिस इमारत के गिरने से यह हादसा हुआ, उसके मालिक राम दुआ पिछले करीब 40 वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे थे. बताया जा रहा है कि 26-26 मीटर के दो प्लॉटों को मिलाकर यहां पांच मंजिला इमारत का निर्माण कराया जा रहा था और करीब कुछ दिन बाद इनके परिवार को इसी मकान में शिफ्ट होना था ओर यह भी बताया गया कि करीब एक महीने पहले इसी बिल्डिंग के पिलर में दरार भी देखी गई ओर इस मामले में मकान का निर्माण खुद मकान मालिक राम दुआ ही करवा रहे थे उनका कैटरिंग का व्यापार है.

मकान के मालिक राम दुआ ने सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो

इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जो उसी दिन हादसे की सुबह राम दुआ ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसमें ये लिखा गया कि मैं अमीर हूं अमर नहीं मुझे भी मरना होगा मेरे भाई.

इन शब्दों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कहा था निर्माण राम दुआ की देख रेख में ही चल रहा था ओर ये मकान इनकी दोनों बहुओं के नाम था. इस हादसे में करीब 2 बाइक 2 कार क्षतिग्रस्त हुई. साथ ही उस मकान को भी डेंजर घोषित कर दिया, जिसके साथ ये मकान की दीवार लगी हुई थी. बिल्डिंग गिरने के बाद साथ वाले मकान की दीवार भी टूट गई. जिससे इस तरह का हादसा फिर हो सकता है .

पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला

बहरहाल पुलिस ने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बिजली व्यवस्था को अभी बंद रखा गया है. राम दुआ के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और दो बहुएं हैं. इस पूरे हादसे में अभी तक तीन मौतें जिसमें राम राहगीर जो मैकेनिक का काम करते थे जो इसकी चपेट में आए, दूसरे बिल्डिंग के मालिक राम दुआ तीसरे कैफ जो लेबर था.

इस बिल्डिंग हादसे में दो लोग सज्जाद और रवि घायल हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, पीड़ित परिवार न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

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