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दिल्ली: चाचा ने 17 वर्षीय भतीजे पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, इलाज के दौरान मौत; आरोपी गिरफ्तार

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कभी आपसी रंजिश तो कभी मामूली कहासुनी में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं. लेकिन रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार इलाके में सामने आई एक वारदात ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां रिश्ते में चाचा लगने वाले चीकू ने अपने ही 17 वर्षीय भतीजे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में गंभीर रूप से घायल नाबालिग लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया.

मामला 27 अक्टूबर का है. जानकारी के मुताबिक, नाबालिग सुबह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला था. इसी दौरान रिश्ते में चाचा लगने वाले चीकू ने उसे रास्ते में रोक लिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद दोनों ने दिनभर साथ समय बिताया और शराब भी पी. रात के समय जब दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में चीकू ने बाइक रोकी और विशाल के साथ कहासुनी शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और चीकू ने चाकू निकालकर नाबालिग के पैर पर वार कर दिया. हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया. पैर से अधिक खून बहने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.