'कठपुतली बने शहजादा.. ताजपोशी मुबारक', तेजस्वी पर रोहिणी का तंज

तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही कलह अपने चरम पर पहुंच गयी है. बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया 'X' पर तंज कसा.

रोहिणी आचार्य और तेजस्वी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 25, 2026 at 2:35 PM IST

पटना: राष्ट्रीय जनता दल द्वारा तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है. इस फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी कड़ी में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पुत्री और सामाजिक कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य का एक तंज भरा ट्वीट चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसे पार्टी के अंदरूनी बदलाव और सत्ता संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है.

रोहिणी आचार्य का तेजस्वी की ताजपोशी पर तंज : रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा कि ''सियासत के शिखर-पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप है. ठकुरसुहाती करने वालों और ‘गिरोह-ए-घुसपैठ’ को उनके हाथों की 'कठपुतली बने शहजादा' की ताजपोशी मुबारक''. उनके इस बयान को सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से जोड़कर देखा जा रहा है.

इशारों में बड़ा संदेश : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्वीट केवल एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और असंतोष की ओर इशारा करता है. ‘शिखर-पुरुष’ और ‘कठपुतली शहजादा’ जैसे शब्दों ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. यह बयान आरजेडी के आंतरिक समीकरणों को उजागर करता नजर आ रहा है.

कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव : गौरतलब है कि आज ही में राष्ट्रीय जनता दल ने संगठनात्मक बड़ा फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी का तर्क है कि इस फैसले से संगठन मजबूत होगा और आगामी चुनावों के लिए रणनीति को धार मिलेगी. तेजस्वी पहले से ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं.

सियासी हलकों में हलचल : रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. विपक्ष इस बयान को आरजेडी की अंदरूनी कलह बता रहा है, वहीं पार्टी समर्थक इसे व्यक्तिगत राय करार दे रहे हैं. हालांकि यह साफ है कि तेजस्वी यादव की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी ने न केवल विपक्ष, बल्कि अपनों के बीच भी नई बहस को जन्म दे दिया है.

कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही आंदरुनी कलह शुरू? : तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले के बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आरजेडी की सियासत में एक नए अध्याय का संकेत देता है. अब देखना यह होगा कि पार्टी नेतृत्व इस असहज स्थिति को कैसे संभालता है और क्या यह बयान भविष्य की राजनीति पर कोई असर डालता है या नहीं.

