बिहार सरकार पर 1500 की डस्टबिन ₹15000 में खरीदने का आरोप, रोहिणी आचार्य का हमला
रोहिणी आचार्य का आरोप है कि बिहार सरकार ने ₹1,500 की डस्टबिन ₹15,000 में खरीदा है. इसपर JDU ने पलटवार किया. रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : August 12, 2026 at 3:39 PM IST
पटना: बिहार में चारा घोटाला, जमीन घोटाला, मिट्टी घोटाला, अलकतरा घोटाला सहित कई घोटालों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब डस्टबिन घोटाले का मामला सामने आया है. इस डस्टबिन घोटाले को लेकर सियासत शुरू हो गई है. सियासतदार अपने-अपने तरीके से इसमें बयानबाजी कर रहे हैं. जैसे डस्टबिन कोई कूड़ा इकठ्ठा करने का सामान नहीं, सियासत के लिए एक बड़ा मौका बन गया हो.
कूड़ेदान छोटा.. बिल दस गुना बड़ा- रोहिणी आचार्य: मामला 2023 से जुड़ा हुआ है. जब बिहार में एनडीए की सरकार थी. जदयू और भाजपा की साझा सरकार थी. बताया जा रहा है कि उस समय स्वास्थ्य विभाग ने ₹1500 का डस्टबिन ₹15000 में खरीदा था. अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हुए शुरू है. इस सियासत में लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ओपनिंग की है.
सम्राट सरकार का एक और झोल— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) August 11, 2026
डस्टबिन भी हुआ अनमोल ..
बिहार में डस्टबिन भी ‘वीवीआईपी’ हो गया !!
जिस डस्टबिन की कीमत ₹1,500 बताई जा रही है, उसे ₹15,000 में खरीदा गया है यानी कूड़ेदान छोटा, लेकिन बिल दस गुना बड़ा ..!!
सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडेय से बिहार की जनता पूछ रही है… pic.twitter.com/8QTFMlVqpZ
रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा?: अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रोहिणी आचार्य ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा है. उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि सम्राट सरकार का एक और झोल डस्टबिन भी हुआ अनमोल.. बिहार में डस्टबिन भी 'वीवीआईपी' हो गया. जिस डस्टबिन की कीमत ₹1,500 बताई जा रही है, उसे ₹15,000 में खरीदा गया है यानी कूड़ेदान छोटा, लेकिन बिल दस गुना बड़ा.
पूछे ये सवाल: अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय पर निशाना साधा है और लिखा है कि सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडेय से बिहार की जनता पूछ रही है. आखिर इस 'महंगे कूड़ेदान' का राज क्या है ? कूड़ा रखने का डिब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का नया जुगाड़?
JDU का पलटवार: रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद सत्तारूढ़ दल के नेता भी एक्टिव हुए. उन्होंने इस मामले में विपक्ष को ही आड़े हाथों ले लिया. जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह सीएजी का मामला है. उनको यह संज्ञान लेना चाहिए. उन सभी रिसिप्ट और बिल का जांच सीएजी करती है. वह इस पर संज्ञान लेगी.
"किसी के कहने या फोटो वायरल करने से कोई मामला नहीं बनता है. वैसे भी विधानसभा में लोक लेखा समिति है, जिसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं यानी विपक्ष में किसी एक नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है. अभी के अध्यक्ष राजद के विधायक भाई वीरेंद्र हैं तो पहले उनको यह देखना चाहिए कि मामला क्या है?"- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू
300 करोड़ का मामला: बता दें कि डस्टबिन मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बयानबाजी चल रही है. कुछ रिसिप्ट भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वर्तमान में डस्टबिन की कीमत बताई जा रही है और 2023 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई डस्टबिन की कीमत की तुलना की जा रही है. हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. वहीं, मीडिया पोस्ट के मुताबिक 2023 में स्वास्थ्य विभाग ने 300 करोड़ रुपए की डस्टबिन की खरीदारी की थी.
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