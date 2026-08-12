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बिहार सरकार पर 1500 की डस्टबिन ₹15000 में खरीदने का आरोप, रोहिणी आचार्य का हमला

पटना: बिहार में चारा घोटाला, जमीन घोटाला, मिट्टी घोटाला, अलकतरा घोटाला सहित कई घोटालों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब डस्टबिन घोटाले का मामला सामने आया है. इस डस्टबिन घोटाले को लेकर सियासत शुरू हो गई है. सियासतदार अपने-अपने तरीके से इसमें बयानबाजी कर रहे हैं. जैसे डस्टबिन कोई कूड़ा इकठ्ठा करने का सामान नहीं, सियासत के लिए एक बड़ा मौका बन गया हो.

कूड़ेदान छोटा.. बिल दस गुना बड़ा- रोहिणी आचार्य: मामला 2023 से जुड़ा हुआ है. जब बिहार में एनडीए की सरकार थी. जदयू और भाजपा की साझा सरकार थी. बताया जा रहा है कि उस समय स्वास्थ्य विभाग ने ₹1500 का डस्टबिन ₹15000 में खरीदा था. अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हुए शुरू है. इस सियासत में लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ओपनिंग की है.

रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा?: अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रोहिणी आचार्य ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा है. उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि सम्राट सरकार का एक और झोल डस्टबिन भी हुआ अनमोल.. बिहार में डस्टबिन भी 'वीवीआईपी' हो गया. जिस डस्टबिन की कीमत ₹1,500 बताई जा रही है, उसे ₹15,000 में खरीदा गया है यानी कूड़ेदान छोटा, लेकिन बिल दस गुना बड़ा.

पूछे ये सवाल: अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय पर निशाना साधा है और लिखा है कि सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडेय से बिहार की जनता पूछ रही है. आखिर इस 'महंगे कूड़ेदान' का राज क्या है ? कूड़ा रखने का डिब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का नया जुगाड़?