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रोहिणी आचार्य पहुंची पटना, एयरपोर्ट पर रिसिव करने पहुंचे लालू यादव और राबड़ी देवी

रोहिणी आचार्य ( ETV Bharat )

पटना : लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज पटना पहुंची. अपने घर के सदस्यों से नाराज रोहिणी आचार्य को रिसीव करने खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पहुंचे थे. रोहिणी ज्योंहि पटना पहुंची तो राबड़ी देवी भावुक हो गईं, गाड़ी में बैठते ही उन्हें गले से लगा लिया.