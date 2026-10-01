रोहिणी आचार्य पहुंची पटना, एयरपोर्ट पर रिसिव करने पहुंचे लालू यादव और राबड़ी देवी
लगता है लालू फैमिली में ऑल इज वेल हो गया है. पटना एयरपोर्ट का जो नजारा दिखा वह तो इसी ओर इशरा करता है. रिपोर्ट-कुंदन
Published : October 1, 2026 at 9:09 PM IST
पटना : लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज पटना पहुंची. अपने घर के सदस्यों से नाराज रोहिणी आचार्य को रिसीव करने खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पहुंचे थे. रोहिणी ज्योंहि पटना पहुंची तो राबड़ी देवी भावुक हो गईं, गाड़ी में बैठते ही उन्हें गले से लगा लिया.
नाराज होकर चली गई थी रोहिणी
दरअसल, रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल के कई फैसले से नाराज थीं. जब वह पटना छोड़ी थीं तब उन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर राजद के कई नेताओं पर भी बयान दिया था. संजय यादव को लेकर भी भला बुरा कहा था. विदेश में रहकर भी रोहिणी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजद के नेताओं और पार्टी के कार्यकलाप पर निशाना साधा था.
तेजस्वी से खफा.. लेकिन मुश्किल में साथ
हालांकि तेजस्वी यादव पर जब सत्ता पक्ष के हमले होते थे तो रोहिणी आचार्य तेजस्वी का साथ खड़ी नजर आईं थीं. अब चूंकि लालू यादव अपने निजी आवास में रहते हैं और परिवार के अंदर चल रहे मनमुटाव को पाटने में लगे हैं. ऐसे में लालू और राबड़ी अपने बेटी रोहिणी आचार्य को खुद एयरपोर्ट से रिसीव कर अपने निजी आवास पर लेकर गए हैं.
कौटिल्य नगर के घर में रहेंगी
पहले खबर यह आयी थी कि रोहिणी पटना में एक भाड़े का फ्लैट लेकर रहेंगी. हालांकि आज सभी कयास खत्म हो गया है. रोहिणी लालू यादव के आवास पर ही रुकी हैं. कुल मिलाकर देखें तो पारिवारिक विवाद को खत्म करने के लिए लालू-राबड़ी ने बड़ा कदम उठाया है. रोहिणी को अपने निजी आवास कौटिल्य नगर ले गए हैं.
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