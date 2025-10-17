ETV Bharat / state

RJD उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे ये 40 दिग्गज, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लालू, रोहिणी, हिना शहाब

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए RJD ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट में कौन-कौन जानिए.

रोहिणी आचार्या आरजेडी स्टार प्रचारकों में शामिल
रोहिणी आचार्या आरजेडी स्टार प्रचारकों में शामिल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 11:07 AM IST

Updated : October 17, 2025 at 11:22 AM IST

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है. इसके साथ ही सभी पार्टियां चुनाव के धुआंधार प्रचार में जोर-शोर से जुट गई है. इसी कड़ी में बीजेपी, कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को सौंप दी है.

RJD के स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी : आरजेडी की लिस्ट में कुल 40 नाम है, जिसमें पार्टी के कई नेता जैसे लालू यादव, रावड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा रोहिणी आचार्या और सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी शामिल है.

40 लोगों की लिस्ट में कई पुराने चेहरे शामिल : RJD के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मीसा भारती, शिव चंद्रराम, कांति सिंह, मंगनी लाल मंडल, अब्दुलबारी सिद्दिकी, अली असरफ फातमी, महबूब अली कैसर, सुरेन्द्र प्रताप यादव, अशोक कुमार पाण्डेय, मनोज झा, मुकुन्द सिंह, रोहिणी आचार्या, तनवीर हसन, अशोक कुमार सिंह, रिंकू यादव, कार्तिकेय सिंह, साधु पासवान, महेन्द्र प्रसाद विद्धार्थी और उमेश पंडित के नाम शामिल हैं.

पार्टी के मजबूत नेताओं को दी गई जिम्मेदारी : वहीं स्‍टार प्रचारकों की सूची में अर्जुन राय, डाक्टर प्रेमचंद गुप्ता, अभय कुशवाह, सुधाकर सिंह, सुनील कुमार, उर्मिला ठाकुर, माेहम्मद कारी सोहैब, अनिल कुमार सहनी, मुकेश तांती, फूलहसन अंसारी, सुखदेव पासवान, राजेश मांझी, बिजेन्द्र यादव, मुन्नी रजक, राजेश यादव, सैयद फैसल अली और विनोद श्रीवास्तव के भी नाम शामिल है.

RJD के लिए प्रचार करेंगी रोहिणी आचार्या : आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रोहिणी आचार्या भी शामिल हैं. इससे पहले रोहिणी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के पक्ष में खुलकर सामने आयी थी यही नहीं रोहिणी ने तेजस्वी के करीबी और सलाहाकर संजय यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी से कोई टिकट नहीं चाहिए उन्होंने अपना फर्ज निभाया है वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में आयी हैं और यही नहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वो सिंगापुर भी लौंट गई.

रोहिणी आचार्या पर है सबकी नजर : यही नहीं जब गुरूवार 16 अक्टूबर को तेजप्रताप ने महुआ विधानसभा से अपना नामांकन भरा तो भी रोहिणी आचार्या ने अपने सोशल मीडिया अकांउट से तेजप्रताप को शुभकामना देते हुए जीत की कामना की. ऐसे में रोहिणी आचार्या को आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करने की महत्ती जिम्मेदारी पर सबकी नजर बनी रहेगी.

