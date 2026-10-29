ETV Bharat / state

TJ + PK = BJP/ NDA ZERO.. बिहार में हुए MLC चुनावों पर रोहिणी आचार्य का नया फॉर्मूला

रोहिणी ने चुनाव परिणामों के बीच सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर लिखा कि बिहार में हुए MLC चुनावों ने बिहार में BJP/ NDA को हराने का फार्मूला दे दिया है. उन्होंने लिखा TJ + PK = BJP/ NDA ZERO.रोहिणी ने आगे लिखा कि राजद और जन सुराज को मिले वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो BJP/NDA सभी 8 सीटों पर प्रथम चरण में ही हार जाएगी. हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि आगे आगे देखिए होता है क्या!

रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट (ETV Bharat)

बीजेपी को झटका

दरअसल विधान परिषद के चुनाव परिणामों की बात करें तो इस बार जन सुराज पार्टी ने बाकी दलों को कड़ी टक्कर दी है. हालांकि ये टक्कर जीत में भले ही न बदल पाई हो लेकिन चर्चाओं को बल दे दिया है. विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 30 सालों से कब्जा जमाए बीजेपी को झटका दिया है. वही मिथिलांचल की दोनों सीट पर एनडीए की हार से भी बीजेपी और जदयू की चिंता बढ़ा दी है.

एनडीए ने कुल 3 सीटें जीतीं

एनडीए ने कुल 3 सीटें जीतीं है, जिसमें BJP ने 2 और JD(U) ने 1 सीट पर जीत हासिल की. तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते हैं तो वहीं कोसी स्नातक सीट पर बीजेपी के एनके यादव को जीत मिली है. वहीं पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार ने जीत हासिल की

आरजेडी ने जीतीं 2 सीटें

अगर विपक्ष की बात करें तो प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने 2 सीटें जीतीं. इनमें पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी के संजीव कुमार और दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा ने जीत का स्वाद चखा है. वहीं जन सुराज ने भी 1 सीट पर बाजी मारी है. पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश प्रसाद राय के तौर पर जीत हासिल की.