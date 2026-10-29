TJ + PK = BJP/ NDA ZERO.. बिहार में हुए MLC चुनावों पर रोहिणी आचार्य का नया फॉर्मूला
लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एमएलसी चुनाव परिणामों के आधार पर आरजेडी और जनसुरज को लेकर नया फार्मूला दिया है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 29, 2026 at 8:51 PM IST
पटना: बिहार में हुए विधान परिषद के चुनावो के परिणामों के बाद बिहार की सियासत में तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हैं. इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार में एनडीए को हराने का एक फॉर्मूला दिया है.
रोहिणी आचार्य का नया फॉर्मूला
रोहिणी ने चुनाव परिणामों के बीच सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर लिखा कि बिहार में हुए MLC चुनावों ने बिहार में BJP/ NDA को हराने का फार्मूला दे दिया है. उन्होंने लिखा TJ + PK = BJP/ NDA ZERO.रोहिणी ने आगे लिखा कि राजद और जन सुराज को मिले वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो BJP/NDA सभी 8 सीटों पर प्रथम चरण में ही हार जाएगी. हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि आगे आगे देखिए होता है क्या!
बीजेपी को झटका
दरअसल विधान परिषद के चुनाव परिणामों की बात करें तो इस बार जन सुराज पार्टी ने बाकी दलों को कड़ी टक्कर दी है. हालांकि ये टक्कर जीत में भले ही न बदल पाई हो लेकिन चर्चाओं को बल दे दिया है. विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए चुनाव ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 30 सालों से कब्जा जमाए बीजेपी को झटका दिया है. वही मिथिलांचल की दोनों सीट पर एनडीए की हार से भी बीजेपी और जदयू की चिंता बढ़ा दी है.
एनडीए ने कुल 3 सीटें जीतीं
एनडीए ने कुल 3 सीटें जीतीं है, जिसमें BJP ने 2 और JD(U) ने 1 सीट पर जीत हासिल की. तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते हैं तो वहीं कोसी स्नातक सीट पर बीजेपी के एनके यादव को जीत मिली है. वहीं पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार ने जीत हासिल की
आरजेडी ने जीतीं 2 सीटें
अगर विपक्ष की बात करें तो प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने 2 सीटें जीतीं. इनमें पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी के संजीव कुमार और दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा ने जीत का स्वाद चखा है. वहीं जन सुराज ने भी 1 सीट पर बाजी मारी है. पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश प्रसाद राय के तौर पर जीत हासिल की.
दो निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मिली जीत
वहीं इस बार विधान पार्षद चुनाव के परिणामों में दो निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जीत मिली है. तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय राहुल राज को जीत मिली है. इन्ही परिणामों के मद्देनजर रोहिणी आचार्य का इशारा इस तरफ है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर मिल गए तो बीजेपी और एनडीए शून्य पर आउट हो जाएंगे.
बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय रोहिणी आचार्य
गौरतलब है कि रोहिणी आचार्य इन दिनों बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं. उन्होंने छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. वे अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब देखना है कि रोहिणी आचार्य के नए पोस्ट पर प्रशांत किशोर की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है और राजद का क्या रुख होता है.
एनडीए को कड़ी चुनौती
आरजेडी को दो सीटों का इस बार फायदा हुआ है वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी का भी खाता खुल गया है. सभी सीटों पर प्रशांत किशोर और राजद ने एनडीए को कड़ी चुनौती दी है. ऐसे में रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद बिहार की सियासत में आगे क्या कुछ होता है.
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