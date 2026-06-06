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'एक खरोंच भी आई तो..', लालू-राबड़ी की सुरक्षा कटौती पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी की सुरक्षा पर बेटी रोहिणी आचार्य ने सम्राट सरकार पर बड़ा हमला बोला है. पढ़ें

LALU FAMILY SECURITY RETURNED
रोहिणी आचार्य (Credit: Rohini Acharya)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
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पटना: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नेता राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती पर सिंगापुर से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चैलेंज दिया और उन्हें 7 खून माफ वाले मुख्यमंत्री बताया.

लालू-राबड़ी की सुरक्षा में कटौती, आगबबूला रोहिणी: रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है. सात खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी-राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया फैसला है.

दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य- रोहिणी: उन्होंने लिखा, सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है. इसके मद्देनजर ही राबड़ी देवी जी ने अपने आधिकारिक आवास से सुरक्षाकर्मियों को वापस किए जाने का निर्णय लिया है.

'परिवार के किसी सदस्य को एक खरोंच भी आई तो..': रोहिणी ने आगे लिखा, सम्राट सरकार को ये जान लेना चाहिए कि बिहार की करोड़ों जनता ही लालू जी-राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आयी थी तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है.

'भारी संख्या में राबड़ी आवास पहुंचे': लालू की बेटी ने समर्थकों से अपील की और कहा कि, आप सब भारी संख्या में राबड़ी देवी जी के आधिकारिक आवास पहुंच कर बदले की भावना से काम रहे मुख्यमंत्री को ये सीधा, साफ और कड़ा संदेश दें कि आप सब ही लालू परिवार की असली सुरक्षा व ढाल हैं.

''पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री व उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और बिहार की जनता ही बदले की भावना से की गयी हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी.'' - रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी

लालू परिवार ने सुरक्षा हटाई: दरअसल, 10 सर्कुलर रोड बंगला विवाद के बाद बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ने सुरक्षा में तैनात जवानों को वापस कर दिया है. शनिवार सुबह राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, जिसके बाद यह माना गया कि लालू-राबड़ी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है.

LALU FAMILY SECURITY RETURNED
लालू यादव और राबड़ी देवी (ETV Bharat)

तेजस्वी ने लौटाई सिक्योरिटी?: इस बीच खबर यह भी है कि आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी वाई प्लस सुरक्षा लौटा दी है. इधर पार्टी ने कहा है कि अपने नेताओं को वे खुद सुरक्षा देंगे, पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के साथ सुरक्षआ में तैनात रहेंगे.

सुरक्षा विवाद पर क्या बोले RJD नेता शक्ति यादव?: राबड़ी देवी और लालू यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं. पहले उन्हें आवास के मामले में धोखा दिया गया, फिर पूरे परिवार की सुरक्षा में कटौती कर दी गई. यह एक साजिश है.''

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