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'बिहार की यह तस्वीर लोकशाही और प्रशासनिक मर्यादा के खुलेआम उल्लंघन को दर्शाती है'- रोहिणी आचार्य

''लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही और राजनीति के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित हैं. भाजपा विधायक की ऐसी मनमानी से यह स्पष्ट है कि सम्राट सरकार के शासनकाल में बिहार में प्रशासनिक तंत्र पर राजनीतिक दबाव हावी है और सत्ताधारी दल के लोगों को हर नियम-कायदे-प्रोटोकॉल के उल्लंघन की खुली छूट प्राप्त है.'' - रोहिणी आचार्य, लालू यादव के बेटी

दरअसल, बेगूसराय की एक तस्वीर को लेकर रोहिणी आचार्य ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया. कहा सरकारी अधिकारी (SDM) की कुर्सी पर भाजपा विधायक का बैठना प्रशासनिक प्रोटोकॉल और नियमों का सीधा उल्लंघन है. ये शासन-प्रशासन और सार्वजनिक मर्यादा के मद्देनजर बेहद चिंता का विषय है.

बेगूसराय : ''सम्राट शासन में सत्ताधारी दल के लोगों को हर नियम-कायदे के उल्लंघन की खुली छूट प्राप्त है. यह तस्वीर लोकशाही और प्रशासनिक मर्यादा के खुलेआम उल्लंघन को दर्शाती है.'' यह कहना है लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य का.

दरअसल, बेगूसराय के तेघड़ा से तस्वीर सामने आई. तस्वीर में केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह बैठक की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार और बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता भी बैठे हैं. बैठक में एसडीएम नीरज कुमार सिन्हा, एसडीपीओ कृष्ण कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे. तस्वीर में केंद्रीय मंत्री के साथ दो विधायक एक ही पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं. जिस कुर्सी पर तेघड़ा विधायक बैठे दिखाई दे रहे हैं, उसे लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या वह एसडीएम की निर्धारित कुर्सी थी?

बाढ़ को लेकर बैठक, उसपर बवंडर

6 सितंबर को तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय में बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी. बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली गई और प्रभावित लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए.

वैसे तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने से लेकर जरूरत पड़ने पर कम्युनिटी किचेन शुरू करने तक की बात हुई. लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, मेडिकल कैंप लगाए जाएं और किसानों को खाद की किल्लत न हो, इन तमाम मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए. हालांकि बैठक खत्म होने के बाद चर्चा बाढ़ से ज्यादा एक कुर्सी को लेकर शुरू हो गई.

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