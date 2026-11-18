दक्षिण एशियाई क्षेत्र से निकले हैं रोहिंग्या, आबादी के जीन पर पहली बार हुए शोध से खुलासा
बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, भूटान में फंसे रोहिंग्या की आबादी म्यांमार के अराकान प्रांत में एक हजार वर्षों से बसी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:04 PM IST
वाराणसी: बांग्लादेश, म्यांमार, भारत और भूटान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल झेल रहे रोहिंग्या दरअसल मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़े हुए हैं.
बांग्लादेश सरकार की पहल पर एस्टोनिया, जर्मनी, इटली के साथ बीएचयू, कोलकाता और ढाका विश्वविद्यालयों के अनुवांशिकी और भाषाविदों ने रोहिंग्या आबादी पर दुनिया का पहला विस्तृत और उच्च-रिज़ॉल्यूशन जीनोम-वाइज अध्ययन किया. अध्ययन में यह भी सामने आया कि यह आबादी म्यांमार के अराकान प्रांत में एक हजार वर्षों से बसी है.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन वैज्ञानिक डॉ ज्ञानेश्वर चौबे की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अध्ययन में यह भी सामने आया कि दशकों से विस्थापन का दंश झेल रहे इस समुदाय की असल जैविक और आनुवंशिक जड़ें कहां से जुड़ी हैं और समय के साथ उनके डीएनए में किस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं.
बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय की अनुमति के बाद ढाका विश्वविद्यालय की डॉ. गाज़ी नुरुन नहार सुल्ताना के नेतृत्व में, विश्लेषण के लिए 25 रोहिंग्याओं, पड़ोसी क्षेत्रों के 45 व्यक्तियों और यूरेशिया भर के 2,217 संदर्भ नमूनों का डेटासेट तैयार कर उनका गहन तुलनात्मक अध्ययन किया. इसके लिए विशेष रूप से, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविर से डीएनए नमूने एकत्र किए गए थे.
वैज्ञानिकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि रोहिंग्याओं का मुख्य आनुवंशिक आधार बुनियादी तौर पर दक्षिण एशियाई है. दिलचस्प बात यह है कि यह उनके भाषाई जुड़ाव के साथ पूरी तरह से मेल खाता है. रोहिंग्या इंडो-आर्यन भाषा बोलते हैं, जो मुख्य रूप से बंगाली की चटगांव बोली से निकटता रखती है.
यह भाषाई और आनुवंशिक समानता उन्हें अपने आसपास के उन समुदायों से बिल्कुल अलग करती है, जो मुख्य रूप से तिब्बती-बर्मन या ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषाएं बोलते हैं.
इस शोध का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू रोहिंग्याओं के डीएनए में मौजूद दक्षिण-पूर्व एशियाई मिश्रण है. इतिहास के एक कालखंड में जब रोहिंग्याओं के पूर्वजों ने म्यांमार के अराकान क्षेत्र (वर्तमान रखाइन राज्य) में बसना शुरू किया तो उनका स्थानीय तिब्बती-बर्मन भाषी (बर्मी) समुदायों के साथ गहरा आनुवंशिक और सामाजिक संपर्क हुआ.
इस क्षेत्र में रोहिंग्या इस ऐतिहासिक संपर्क के परिणामस्वरूप वर्तमान रोहिंग्या आबादी में लगभग 41 प्रतिशत दक्षिण-पूर्व एशियाई आनुवंशिक हिस्सा पाया गया है.
इसके उलट उनके पड़ोसी बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय में यह दक्षिण-पूर्व एशियाई हिस्सा केवल 31 प्रतिशत के करीब है, जो यह साबित करता है कि म्यांमार के स्थानीय लोगों के साथ रोहिंग्याओं का आनुवंशिक विशिष्ट जुड़ाव रहा है. वर्ष-2008 में शुरू किए गए इस अध्ययन में तमाम अड़चनें भी आईं.
इसे पूरा करने में प्रमुख योगदान ढाका विश्वविद्यालय की डॉ. गाज़ी नुरुन नहार सुल्ताना का रहा. प्रथम लेखक बीएचयू के डॉ. प्रज्ज्वल प्रताप सिंह हैं, जबकि भाषाविद प्रो. जॉर्ज वैन ड्रीम ने भी इसमें विशिष्ट भूमिका निभाई है. शोध में बीएचयू के साथ ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश, टार्दू विश्वविद्यालय एस्टोनिया, सीडीएफडी हैदराबाद, केयू ल्यूवेन बेल्जियम, बारी विवि इटली, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, कलकत्ता विश्वविद्यालय और बर्न विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड के 12 वैज्ञानिक शामिल रहे.