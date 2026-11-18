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दक्षिण एशियाई क्षेत्र से निकले हैं रोहिंग्या, आबादी के जीन पर पहली बार हुए शोध से खुलासा

दक्षिण एशियाई क्षेत्र से निकले हैं रोहिंग्या. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: बांग्लादेश, म्यांमार, भारत और भूटान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल झेल रहे रोहिंग्या दरअसल मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़े हुए हैं.

बांग्लादेश सरकार की पहल पर एस्टोनिया, जर्मनी, इटली के साथ बीएचयू, कोलकाता और ढाका विश्वविद्यालयों के अनुवांशिकी और भाषाविदों ने रोहिंग्या आबादी पर दुनिया का पहला विस्तृत और उच्च-रिज़ॉल्यूशन जीनोम-वाइज अध्ययन किया. अध्ययन में यह भी सामने आया कि यह आबादी म्यांमार के अराकान प्रांत में एक हजार वर्षों से बसी है.

दक्षिण एशियाई क्षेत्र से निकले हैं रोहिंग्या. (ईटीवी भारत) काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन वैज्ञानिक डॉ ज्ञानेश्वर चौबे की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अध्ययन में यह भी सामने आया कि दशकों से विस्थापन का दंश झेल रहे इस समुदाय की असल जैविक और आनुवंशिक जड़ें कहां से जुड़ी हैं और समय के साथ उनके डीएनए में किस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं. बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय की अनुमति के बाद ढाका विश्वविद्यालय की डॉ. गाज़ी नुरुन नहार सुल्ताना के नेतृत्व में, विश्लेषण के लिए 25 रोहिंग्याओं, पड़ोसी क्षेत्रों के 45 व्यक्तियों और यूरेशिया भर के 2,217 संदर्भ नमूनों का डेटासेट तैयार कर उनका गहन तुलनात्मक अध्ययन किया. इसके लिए विशेष रूप से, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविर से डीएनए नमूने एकत्र किए गए थे. दक्षिण एशियाई क्षेत्र से निकले हैं रोहिंग्या. (ईटीवी भारत) वैज्ञानिकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि रोहिंग्याओं का मुख्य आनुवंशिक आधार बुनियादी तौर पर दक्षिण एशियाई है. दिलचस्प बात यह है कि यह उनके भाषाई जुड़ाव के साथ पूरी तरह से मेल खाता है. रोहिंग्या इंडो-आर्यन भाषा बोलते हैं, जो मुख्य रूप से बंगाली की चटगांव बोली से निकटता रखती है.