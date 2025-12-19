मुरादाबाद में रोहिंग्या होने की शिकायत, डीएम ने पुलिस को सौंपी जांच
मुरादाबाद भगतपुर ब्लॉक के रानी नांगल के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप.
मुरादाबाद : यूपी की राजनीति में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गरम है. इसी कड़ी में मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के भगतपुर ब्लॉक के रानी नांगल गांव में रोहिंग्या शरणार्थियों के होने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है. ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत करके गांव में रहने वाले संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच की मांग की है.
भगतपुर ब्लॉक के रानी नांगल के ग्रामवासियों ने गांव में रोहिंग्यों के बसे होने की शिकायत की गई है. पूर्व प्रधान सइदुल हसन ने जिलाधिकारी से शिकायत की है. इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों की शिकायत है कि लगभग सौ लोग यहां 6 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं. वर्तमान ग्राम प्रधान इनको संरक्षण दे रहे हैं. ग्राम प्रधान ने उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवा दिए हैं. कुछ अवैध प्रवासियों को सरकारी आवास भी आवंटित कर दिए हैं.
जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि भगतपुर ब्लॉक के पूर्व प्रधान द्वारा शिकायत की गई है. आरोप है कि कुछ लोग 6 साल से गांव में अवैध रूप से रह रहे हैं. बताया गया कि यह सभी रोहिंग्या हैं. इस संबंध में 2025 वोटर लिस्ट की जांच की गई तो उसमें इन लोगों के नाम मौजूद हैं. एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी गणना प्रपत्र भी इन लोगों को दिए गए हैं. कुछ लोगों द्वारा गणना प्रपत्र भरकर जमा भी किए जा चुके हैं. इस प्रकरण की जांच एक्सटर्नल एजेंसीज और पुलिस को सौंपी गई है.
