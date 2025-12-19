ETV Bharat / state

मुरादाबाद में रोहिंग्या होने की शिकायत, डीएम ने पुलिस को सौंपी जांच

मुरादाबाद : यूपी की राजनीति में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गरम है. इसी कड़ी में मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के भगतपुर ब्लॉक के रानी नांगल गांव में रोहिंग्या शरणार्थियों के होने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है. ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत करके गांव में रहने वाले संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच की मांग की है.

जानकारी देते जिलाधिकारी अनुज सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

भगतपुर ब्लॉक के रानी नांगल के ग्रामवासियों ने गांव में रोहिंग्यों के बसे होने की शिकायत की गई है. पूर्व प्रधान सइदुल हसन ने जिलाधिकारी से शिकायत की है. इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों की शिकायत है कि लगभग सौ लोग यहां 6 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं. वर्तमान ग्राम प्रधान इनको संरक्षण दे रहे हैं. ग्राम प्रधान ने उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवा दिए हैं. कुछ अवैध प्रवासियों को सरकारी आवास भी आवंटित कर दिए हैं.