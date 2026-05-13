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सावधान! कहीं आप भी तो नहीं कर रहें ये गलती? दैनिक जीवन का यह असंतुलन बढ़ा रहा सुसाइड का रिस्क, शोध में चौंकाने वाला खुलासा

बरेली: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के डॉ. अमित कुमार वर्मा और उनकी शोध टीम ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है. इस शोध में सामने आया है कि इंसान के शरीर की जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जैसे गंभीर मामलों को भी प्रभावित करती है.





यह शोध अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित जर्नल बिहेवियरल ब्रेन रिसर्च (Behavioural Brain Research) में प्रकाशित हुआ है. शोध में बताया गया है कि शरीर की 24 घंटे चलने वाली जैविक प्रणाली हमारी नींद, शरीर का तापमान, हार्मोन, ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित करती है. जब यह प्रणाली बिगड़ती है तो तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक असंतुलन बढ़ने लगता है.

ये आदतें हैं खतरनाक

शोध के अनुसार देर रात तक मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल, अनियमित दिनचर्या, कम नींद, धूप की कमी, तनाव और शिफ्ट में काम करने जैसी आदतें इस जैविक घड़ी को प्रभावित करती हैं. इसका असर सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. अध्ययन में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि आत्महत्या के विचार और प्रयास देर रात और सुबह के शुरुआती घंटों में अधिक देखे जाते हैं.



यह असंतुलन बढ़ा सकता है आत्महत्या का खतरा

शोधकर्ताओं के मुताबिक इस समय मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में बदलाव आता है, जिससे नकारात्मक सोच बढ़ती है और व्यक्ति की भावनात्मक नियंत्रण क्षमता कमजोर हो जाती है. शोध में यह भी बताया गया कि मस्तिष्क के दो हिस्से, सुप्राकियाज़मैटिक न्यूक्लियस (SCN) और लेटरल हैबेनुला (LHb) के बीच असंतुलन आत्महत्या का खतरा बढ़ा सकता है. शोधकर्ताओं ने रिस्क विंडो की अवधारणा भी दी है, जिसमें दिन के कुछ समय व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है.