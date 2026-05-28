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रुहेलखंड विश्वविद्यालय; एमए दर्शनशास्त्र और योग विज्ञान डिप्लोमा में एडमिशन शुरू, ऐसे करें आवेदन

बरेली : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त दर्शनशास्त्र विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए एम.ए दर्शनशास्त्र और पीजी डिप्लोमा इन योग विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, योग और दार्शनिक चिंतन से जोड़ने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए हैं.







प्रोफेसर एके सिंह के मुताबिक, दो वर्षीय एमए दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र और आधुनिक दार्शनिक विचारों का अध्ययन कराया जाएगा. वहीं, एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन योग विज्ञान में सिद्धांत, योगाभ्यास, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस और व्यक्तित्व विकास से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं.







प्रोफेसर के मुताबिक, विभाग में अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही विद्यार्थियों को शांत और हरित वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा. विभाग का कहना है कि योग और दर्शन का संयुक्त अध्ययन छात्रों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास में सहायक साबित होगा.