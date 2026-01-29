ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग के रोहन ने 'परीक्षा पर चर्चा' में पीएम मोदी से किया सीधा संवाद, भेंट किए खास उत्पाद

रुद्रप्रयाग: जखोली विकासखंड के दूरस्थ गांव पालाकुराली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 के छात्र रोहन सिंह राणा ने 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया. यह पहली बार है, जब रुद्रप्रयाग जिले से किसी छात्र का इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है. वहीं, पीएम मोदी से संवाद कर रोहन ने जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.

विद्यालय और जिले को किया गौरवान्वित: उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए रोहन ने न केवल अपने विद्यालय और गांव, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश को गौरवान्वित किया है. साधारण ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रोहन की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है.

रोहन को उनके विज्ञान विषय के शिक्षक अश्विनी गौड़ ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए वीडियो भेजने की जानकारी दी थी. इसके बाद रोहन ने एक प्रेरक वीडियो तैयार कर भेजा, जिसे देशभर से मिले हजारों प्रविष्टियों में से चयनित किया गया. यह चयन पूरे गांव के लिए गर्व और खुशी का क्षण बन गया.

प्रधानमंत्री से की सीधी बातचीत: चयन के बाद रोहन को पहली बार देश की राजधानी नई दिल्ली जाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत की. पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा को तनाव नहीं, बल्कि उत्सव की तरह लेने का संदेश दिया. रोहन ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे प्रेरणादायक पल बताया.