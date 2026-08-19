संभल: पुरानी रंजिश में चले लाठी डंडे, युवक के कान में रॉड घुसेड़ी, गंभीर
रजपुरा थाना क्षेत्र के चाऊपुर डांडा गांव का मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:02 PM IST
संभल: जनपद के रजपुरा थाना क्षेत्र के चाऊपुर डांडा गांव में मामूली कहासुनी पर दो पक्षों के बीच मंगलवार को जमकर मारपीट हुई. इस दौरान एक युवक के सिर में आरोपियों ने लोहे की रॉड घुसेड़ दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
रजपुरा थाना प्रभारी संदीप कुमार के अनुसार, चाऊपुर डांडा गांव में मंगलवार शाम 6 बजे किसी बात को लेकर घायल युवक के घरवालों और पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई, इसी दौरान एक पक्ष के युवक ने 5 फीट लंबी लोहे की सरिया से कन्हैया पर हमला कर दिया. जिससे सरिया उसके कान में घुस गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
मामले को देख मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायल युवक को आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. वहीं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से मामला चर्चा में है.
पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है और विवाद की वास्तविक वजह जानने की कोशिश कर रही है. रजपुरा थाना प्रभारी संदीप कुमार के ने बताया कि पीड़ित की तरफ से तहरीर मिलने के बाद संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है.
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