ETV Bharat / state

खौफनाक साजिश का खुलासा ! रॉकी की हत्या कर खेत में दफनाया, जानिए पूरा मामला

14 दिन से लापता युवक विकसित उर्फ रॉकी की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया गया था.

रॉकी हत्याकांड का खुलासा
रॉकी हत्याकांड का खुलासा (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 8:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर: जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. 14 दिन से लापता युवक विकसित उर्फ रॉकी की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया गया था. थाना सिखेड़ा और भोपा पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. साथ ही खेत से मृतक का शव बरामद कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी और उसके पूर्व पति के बेटे और अन्य साथी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.


जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव बेहड़ा आसा निवासी विकसित उर्फ रॉकी 18 मई को घर से ऋषिकेश जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों की शिकायत पर पहले गुमशुदगी दर्ज की गई, लेकिन बाद में पिता ने पुत्रवधू ,सौतेले बेटे और उसकी पत्नी और उसके परिचितों पर अनहोनी की आशंका जताते हुए तहरीर दी.


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और कई टीमों का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि युवक की हत्या कर उसका शव थाना भोपा क्षेत्र के कादीपुर जंगल स्थित एक खेत में दबा दिया गया है. साथ ही एक आरोपी शव को ठिकाने लगाने की फिराक में मौके पर पहुंचने वाला है.


सूचना पर सिखेड़ा और भोपा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की. पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी मोन्टी उर्फ अभि त्यागी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खेत में दबा विकसित का शव बरामद कर लिया.


पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि मृतक की पत्नी रेनू, उसके पूर्व पति के बेटे बादल, बादल की पत्नी निशा और उसने विकसित की हत्या की थी. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में दफना दिया था. पुलिस अब मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा में 18 मार्च को एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति विकसित कुमार के बारे में गुमशुदगी दर्ज हुई थी. जानकारी मिली थी कि वह ऋषिकेश अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और आज तक नहीं लौटा हैं.

सूचना के आधार पर जब पुलिस भोपा थाना क्षेत्र जाती है और वहां पर मोंटी नामक बदमाश के बारे में सूचना मिलती है, जो की इस घटना में शामिल था. जब पुलिस बदमाश की घेराबंदी करती है, तो वह पुलिस पर फायरिंग करता है. जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो जाता हे. उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है.

पुलिस पूछताछ बदमाश ने बताया कि 18 मार्च को ही वह रेनू बादल की पत्नी और शुभम ने विकसित कुमार को हत्या कर दी थी, फिर उसके शव को खेत में गाड़ दिए थे. बदमाश ने बताया कि रेनू उनका बेटा और उनकी पत्नी व शुभम इस वारदात में शामिल हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो रेणु के पूर्व पति का बेटा बदल था, वह वर्तमान पिता विकसित से नाराज रहता था. अपनी मां से भी नाराज रहता था और प्रॉपर्टी को लेकर भी दोनों में मतभेद था. उसे लगा कि ऐसा ना हो कि वह मेरे पापा की भी प्रॉपर्टी ले ले. इस तनाव में उसने मर्डर करने का प्लान तय किया. गिरफ्तार मोंटी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में यूरिया की कालाबाजारी पकड़ी, तीन ट्रक से 454 बोरे जब्त, आठ गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाभोड़; भारी मात्रा में तमंचे बरामद, 4 गिरफ्तार

TAGGED:

रॉकी हत्याकांड
ROCKY MURDER CASE
MUZAFFARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.