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खौफनाक साजिश का खुलासा ! रॉकी की हत्या कर खेत में दफनाया, जानिए पूरा मामला

मुजफ्फरनगर: जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. 14 दिन से लापता युवक विकसित उर्फ रॉकी की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया गया था. थाना सिखेड़ा और भोपा पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. साथ ही खेत से मृतक का शव बरामद कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी और उसके पूर्व पति के बेटे और अन्य साथी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.



जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव बेहड़ा आसा निवासी विकसित उर्फ रॉकी 18 मई को घर से ऋषिकेश जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों की शिकायत पर पहले गुमशुदगी दर्ज की गई, लेकिन बाद में पिता ने पुत्रवधू ,सौतेले बेटे और उसकी पत्नी और उसके परिचितों पर अनहोनी की आशंका जताते हुए तहरीर दी.



मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और कई टीमों का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि युवक की हत्या कर उसका शव थाना भोपा क्षेत्र के कादीपुर जंगल स्थित एक खेत में दबा दिया गया है. साथ ही एक आरोपी शव को ठिकाने लगाने की फिराक में मौके पर पहुंचने वाला है.



सूचना पर सिखेड़ा और भोपा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की. पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी मोन्टी उर्फ अभि त्यागी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खेत में दबा विकसित का शव बरामद कर लिया.



पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि मृतक की पत्नी रेनू, उसके पूर्व पति के बेटे बादल, बादल की पत्नी निशा और उसने विकसित की हत्या की थी. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में दफना दिया था. पुलिस अब मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.



वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा में 18 मार्च को एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति विकसित कुमार के बारे में गुमशुदगी दर्ज हुई थी. जानकारी मिली थी कि वह ऋषिकेश अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और आज तक नहीं लौटा हैं.