लेकसिटी में आएंगे क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, शुभम गड़वाल
उदयपुर में 21 से 28 फरवरी तक रॉकवुड्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर क्रिकेट कप प्रतियोगिता होगी.
Published : February 10, 2026 at 6:32 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इस महीने में भारतीय क्रिकेट टीम से लेकर आईपीएल खेल चुके कई खिलाड़ी यहां आ रहे हैं. वे यहां रॉकवुड्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर क्रिकेट कप में भाग लेने आएंगे. यह कप उदयपुर में 21 से 28 फरवरी 2026 तक होगा.
उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ ने बताया कि उदयपुर के शिकारवाड़ी ग्राउंड पर टी-20 क्रिकेट कप में डे/नाइट के मुकाबले होंगे. इस टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय, आईपीएल और राज्य स्तरीय खिलाड़ी भाग लेंगे. इसमें प्रमुख रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, ध्रुव जूरेल, पवन नेगी के साथ आईपीएल खिलाड़ी मंगेश यादव, शिवम सिंह, प्रियांश आर्य, आर्यन जोहेल, शुभम गड़वाल के आने की संभावना है. आठ टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी.
एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि कुल 8 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी और प्रत्येक टीम में 3 आईपीएल खिलाड़ी और 5 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी होना अनिवार्य होगा. टीमों को दो समूहों में विभाजित किया जाएगा. प्रत्येक समूह में 4 टीमें शामिल होंगी और प्रत्येक समूह से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. अंतरराष्ट्रीय मैचों में उपयोग ली जाने वाली कूकाबुरा गेंद से टूर्नामेंट खेले जाएंगे. प्रतिदिन दो मैच खेले जाएंगे. यहां पर प्रतिदिन दो मैच होंगे. इसमें पहला मैच दिन में होगा और दूसरा मैच नाइट में होगा. दूधिया रोशनी के बीच नाइट मैच को लेकर भी खास प्रबंध किए जाएंगे. खिलाड़ियों को रंगीन ड्रेस (किट) दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को रंगीन ड्रेस (किट) दिए जाएंगे. विजेता टीम को दस लाख और उप विजेता टीम को पांच लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी.