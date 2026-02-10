ETV Bharat / state

लेकसिटी में आएंगे क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, शुभम गड़वाल

क्रिकेट प्रतियोगिता का पोस्टर जारी करते आयोजक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इस महीने में भारतीय क्रिकेट टीम से लेकर आईपीएल खेल चुके कई खिलाड़ी यहां आ रहे हैं. वे यहां रॉकवुड्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर क्रिकेट कप में भाग लेने आएंगे. यह कप उदयपुर में 21 से 28 फरवरी 2026 तक होगा. उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ ने बताया कि उदयपुर के शिकारवाड़ी ग्राउंड पर टी-20 क्रिकेट कप में डे/नाइट के मुकाबले होंगे. इस टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय, आईपीएल और राज्य स्तरीय खिलाड़ी भाग लेंगे. इसमें प्रमुख रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, ध्रुव जूरेल, पवन नेगी के साथ आईपीएल खिलाड़ी मंगेश यादव, शिवम सिंह, प्रियांश आर्य, आर्यन जोहेल, शुभम गड़वाल के आने की संभावना है. आठ टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी.